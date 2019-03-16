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00:51 (мск), источник: РИА Новости

Крым встречает пятую годовщину референдума о воссоединении с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Крым встречает пятую годовщину референдума, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией.

Источник: РИА Новости

Пять лет назад — 16 марта 2014 года — крымчане подавляющим числом голосов из двух предложенных вариантов в бюллетене, выбрали первый: «За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации». Второй вариант определял статус полуострова как часть Украины, но с расширенными конституционными полномочиями.

Празднования юбилейной годовщины референдума начнется с песенного флешмоба с участием крымских студентов и байкеров на центральной площади Симферополя.

«Смешанный хор исполнит государственный гимн Российской Федерации и государственный гимн Республики Крым», — говорится в сообщении крымского правительства.

После этого стартует масштабный авто/мотопробег по маршруту Симферополь-Севастополь-гора Гасфорта. На горе развернут самый большой российский триколор, внесенный в Книгу рекордов России. Флаг уже побывал в Арктике на дрейфующих льдах Северного полюса, на льдах озера Байкал и в небе над Звенигородом.

В этот день в городах и районах республики пройдут шествия, концертные программы, народные гуляния с салютами.

Испытания и достижения

За последние пять лет российский Крым испытал на себе несколько блокад, устроенных Украиной. Помимо экономической изоляции из-за санкций, а также энергетической и морской блокады, Киев прекратил грузовое, автобусное и железнодорожное сообщение с полуостровом. Перекрыты поставки пресной воды по Северо-Крымскому каналу и продовольствия.

Многие трудности, по словам крымских властей, удалось преодолеть благодаря колоссальной помощи федерального центра.

За эти годы построена автодорожная часть моста через Керченский пролив, связавшего полуостров с материковой частью России. Поезда по железнодорожной части планируют запустить в декабре 2019 года.

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Ведется строительство новой четырехполосной трассы федерального значения «Таврида» от Керчи до Севастополя. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Полностью трассу планируют достроить к концу 2020 года.

Новой визитной карточкой полуострова стал построенный в российском Крыму новый терминал аэропорта «Симферополь», напоминающий форму волны.

Крыму также за последние пять лет удалось полностью добиться энергетической независимости от Украины. Построен энергомост и газопровод из Кубани, а также две новые ТЭС: Таврическая в районе Симферополя и Балаклавская близ Севастополя мощностью по 470 мегаватт каждая.

Достигнуты рекордные показатели за весь постсоветский период в сфере туризма.

Бюджетные показатели также значительно превзошли цифры лучших лет пребывания полуострова под украинской юрисдикцией.

В Крыму идет масштабная модернизация инфраструктуры в рамках федеральной целевой программы: строятся новые детские садики, школы, больницы, храмы.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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