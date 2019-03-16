Крым встречает пятую годовщину референдума о воссоединении с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Крым встречает пятую годовщину референдума, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией.
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар — РИА Новости. Крым встречает пятую годовщину референдума, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией.
Пять лет назад — 16 марта 2014 года — крымчане подавляющим числом голосов из двух предложенных вариантов в бюллетене, выбрали первый: «За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации». Второй вариант определял статус полуострова как часть Украины, но с расширенными конституционными полномочиями.
«Смешанный хор исполнит государственный гимн Российской Федерации и государственный гимн Республики Крым», — говорится в сообщении крымского правительства.
После этого стартует масштабный авто/мотопробег по маршруту
В этот день в городах и районах республики пройдут шествия, концертные программы, народные гуляния с салютами.
Испытания и достижения
За последние пять лет российский Крым испытал на себе несколько блокад, устроенных Украиной. Помимо экономической изоляции
За эти годы построена автодорожная часть моста через Керченский пролив, связавшего полуостров с материковой частью России. Поезда по железнодорожной части планируют запустить в декабре 2019 года.
Ведется строительство новой четырехполосной трассы федерального значения «Таврида» от Керчи до Севастополя. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Полностью трассу планируют достроить к концу 2020 года.
Новой визитной карточкой полуострова стал построенный в российском Крыму новый терминал аэропорта «Симферополь», напоминающий форму волны.
Крыму также за последние пять лет удалось полностью добиться энергетической независимости от Украины. Построен энергомост и газопровод из Кубани, а также две новые ТЭС: Таврическая в районе Симферополя и Балаклавская близ Севастополя мощностью по 470 мегаватт каждая.
Достигнуты рекордные показатели за весь постсоветский период в сфере туризма.
В Крыму идет масштабная модернизация инфраструктуры в рамках федеральной целевой программы: строятся новые детские садики, школы, больницы, храмы.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма «закрыт окончательно».