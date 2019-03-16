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01:52 (мск), источник: РИА Новости

Премьер Новой Зеландии заявила о необходимости изменения оружейных законов

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что у нападавшего на мечети была лицензия на владение оружием, в стране пришло время пересмотреть законодательство в этой области, сообщает газета New Zealand Herald.

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«Правонарушитель имел лицензию на владение оружием», — заявила Ардерн.

Она добавила, что нападавший использовал пять единиц огнестрельного оружия, в том числе две единицы полуавтоматического и два дробовика.

«Я могу сказать вам сейчас одно: наши законы по контролю за оружием изменятся», — отметила премьер-министр. Она сообщила, что попытки изменения законодательства в этой области были в 2005, 2012 и после 2017 года. «Сейчас настало время перемен», — добавила Ардерн.

Премьер подчеркнула, что три человека были задержаны в связи с нападением на мечети, включая одного гражданина Австралии, который обвиняется в убийстве и предстанет в суде в пятницу по местному времени (субботу по времени мск).

Ардерн также сообщила, что подозреваемый путешествовал по миру и время от времени приезжал в Новую Зеландию.

В пятницу в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошла стрельба, 49 человек погибли, еще 48 госпитализированы. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Задержаны трое подозреваемых в причастности к нападению, среди них гражданин Австралии. Одному человеку предъявлены обвинения в убийстве.

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01:43 (мск)© Ньюстюб
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