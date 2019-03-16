Премьер Новой Зеландии заявила о необходимости изменения оружейных законов
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости.
«Правонарушитель имел лицензию на владение оружием», — заявила Ардерн.
«Я могу сказать вам сейчас одно: наши законы по контролю за оружием изменятся», — отметила
Премьер подчеркнула, что три человека были задержаны в связи с нападением на мечети, включая одного гражданина Австралии, который обвиняется в убийстве и предстанет в суде в пятницу по местному времени (субботу по времени мск).
В пятницу в двух мечетях новозеландского Крайстчерча произошла стрельба, 49 человек погибли, еще 48 госпитализированы. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Задержаны трое подозреваемых в причастности к нападению, среди них гражданин Австралии. Одному человеку предъявлены обвинения в убийстве.