Премьер Новой Зеландии заявила о необходимости изменения оружейных законов

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

«Правонарушитель имел лицензию на владение оружием», — заявила Ардерн.

Она добавила, что нападавший использовал пять единиц огнестрельного оружия, в том числе две единицы полуавтоматического и два дробовика.

«Я могу сказать вам сейчас одно: наши законы по контролю за оружием изменятся», — отметила премьер-министр. Она сообщила, что попытки изменения законодательства в этой области были в 2005, 2012 и после 2017 года. «Сейчас настало время перемен», — добавила Ардерн.

Премьер подчеркнула, что три человека были задержаны в связи с нападением на мечети, включая одного гражданина Австралии, который обвиняется в убийстве и предстанет в суде в пятницу по местному времени (субботу по времени мск).

Ардерн также сообщила, что подозреваемый путешествовал по миру и время от времени приезжал в Новую Зеландию.