Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые помогли раскрыть таинственное убийство 38 лет спустя
Падающий самолет чуть не сбил автомобиль на шоссе (видео)
Московские врачи спасли девушку, которая на отдыхе получила ожоги 40% тела
В Сети не стихают обсуждения слов о "быдле" в ресторанах
Суд обязал россиянина прибраться в захламленной квартире
Кит едва не проглотил дайвера у побережья ЮАР Подводный фотограф чудом выжил после того, как попал в пасть кита
Ксения Собчак умилила поклонников снимком 2-летнего сына на прогулке
Максим Галкин рассмешил соцсети забавным видео из жизни детей
Климова, Кожевникова, Безруков: все звезды на премьере фильма
Анджелина Джоли привела детей на премьеру фильма «Дамбо»
Четырьмя матчами в субботу продолжится 20-й тур РПЛ
«Краснодару» — «пятерка». Оценки клубам за европейский сезон
Евгений Цыганов отметил 40-летие в переходе метро
Галина Юдашкина показала фигуру в бикини
Президент случайно «засветил» пароль. Очень надежный (видео)
В сети появилось странное видео с милейшим псом
Что стало с первыми элитными домами для новых русских
Названа главная угроза жилью россиян
Фоторепортажи
16Карнавал в Рио
8Умер Кит Флинт
02:12 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко заявил о «триедином ударе» по России

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Трансатлантические страны нанесли «мощный и триединый» удар по России, заявил президент Украины Петр Порошенко. Об этом глава государства написал в Facebook.

Источник: РИА Новости

По словам Порошенко, Москва якобы намеревалась «оккупировать Азовское море и Керченский пролив». Президент Украины также поблагодарил США, Канаду и Евросоюз за введение новых антироссийских санкций накануне пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Читайте также
Климкин заявил, что на выборах президента не будет российских наблюдателей

«Украинско-трансатлантическая коалиция едина и крепка, как никогда, в защите фундаментальных принципов международного права, в особенности суверенитета и нерушимости границ Украины», — написал Порошенко.

Ранее Вашингтон ввел ограничительные меры против восьми российских компаний, а также шестерых человек, среди которых замглавы Погранслужбы Геннадий Медведев, начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шенин, начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин.

Оттава, в свою очередь, ввела санкции против 114 россиян и 15 компаний. В санкционный список попали руководитель «Роснефти» Игорь Сечин, замглавы Минэнерго Андрей Черезов, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, глава ВТБ Андрей Костин, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов, экс-глава ОАО «РЖД» Владимир Якунин, директор «Росгвардии» Виктор Золотов, заместитель руководителя Погранслужбы ФСБ Геннадий Медведев.

До этого новые санкции из-за инцидента в Керченском проливе ввел Европейский союз.

Следите за развитием темы Новые санкции США
 В Новой Зеландии неизвестный открыл стрельбу в мечети. 27 погибших
Менеджер Началовой прокомментировала сообщения об отеке мозга у певицы
МИД РФ пообещал практический ответ на новые санкции США и Канады
СМИ: Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии
Чемпионат мира в России принес ФИФА рекордные деньги
Немецкий город 12 лет избавлялся от лишней туалетной бумаги
Олимпийский чемпион сравнил зарплаты фигуристов с футбольными
Как выглядят семь самых необычных животных (фото)
Спорт
Четырьмя матчами в субботу продолжится 20-й тур РПЛ Будут сыграны матчи «Оренбург» — «Динамо», «Урал» — ЦСКА, «Рубин» — «Ростов» и «Арсенал» — «Енисей»
Hi-Tech
«Трата времени»: что не так с истребителями F-15X Они вообще кому-то нужны?
Авто
Собянин ответил хитрецам, нашедшим способ не платить за парковку Мэр Москвы прокомментировал обсуждающийся в Сети новый способ, который, по мнению некоторых водителей, помогает избежать платы за парковку
Кино
59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой ради нового шоу Ведущая приняла участие в съемках нового проекта «Первого канала» — субботней передачи «Живая жизнь»
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Роды скоро: Меган Маркл ушла в декретный отпуск Западные источники сообщают, что герцогиня закончила свою работу перед родами
Леди
11 лучших вещей на весну с Aliexpress Мы изучили статистику магазина Aliesxpress, нашли лидеров покупок и, руководтствуясь своим мнением, выбрали 11 best of the best.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь