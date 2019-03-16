Порошенко заявил о «триедином ударе» по России

Источник: РИА Новости

По словам Порошенко, Москва якобы намеревалась «оккупировать Азовское море и Керченский пролив». Президент Украины также поблагодарил США, Канаду и Евросоюз за введение новых антироссийских санкций накануне пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

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«Украинско-трансатлантическая коалиция едина и крепка, как никогда, в защите фундаментальных принципов международного права, в особенности суверенитета и нерушимости границ Украины», — написал Порошенко.

Ранее Вашингтон ввел ограничительные меры против восьми российских компаний, а также шестерых человек, среди которых замглавы Погранслужбы Геннадий Медведев, начальник погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шенин, начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин.

Оттава, в свою очередь, ввела санкции против 114 россиян и 15 компаний. В санкционный список попали руководитель «Роснефти» Игорь Сечин, замглавы Минэнерго Андрей Черезов, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, глава ВТБ Андрей Костин, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов, экс-глава ОАО «РЖД» Владимир Якунин, директор «Росгвардии» Виктор Золотов, заместитель руководителя Погранслужбы ФСБ Геннадий Медведев.