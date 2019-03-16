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06:11 (мск), источник: Lenta.Ru

В Северной Корее обнаружили тайную революционную организацию

В Северной Корее действует тайная организация Cheollima Civil Defense, известная также как Free Joseon, которая борется с действующей властью. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Источник: Reuters

По словам собеседников издания, цель организации — свергнуть Ким Чен Ына и его диктаторский режим в Северной Корее. В марте группа выпустила обращение, в котором призвала жителей страны внутри и за ее пределами бороться с властью любыми способами.

Члены организации сформировали временное правительство, которое будет действовать после свержения режима в Пхеньяне.

Члены Cheollima напали на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля. Неизвестные ворвались в здание, связали сотрудников, забрали технику и скрылись на двух машинах. В испанской прессе появилась информация, что за этим стоит ЦРУ, однако собеседники издания утверждают, что группа не согласовывала свои действия ни с одним из правительств и действовала самостоятельно.

Кроме того, США было невыгодно участвовать в этом, чтобы не сорвать предстоящие переговоры между американским президентом Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

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