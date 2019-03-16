Власти Крыма оценили ущерб от нахождения в составе Украины

Источник: РИА Новости

«Если мы начнем считать, то для руководителей Украины это будет очень грустная статистика. Там речь идет не о миллиардах, а, наверное, о сотнях миллиардах, а возможно, о триллионах рублей как минимум. К примеру, возьмем разрушенную действиями киевских властей систему Северо-Крымского канала, промышленные предприятия, которые намеренно обанкротили и разграбили, и таких примеров множество», — сказал РИА Новости Фикс.

Так он прокомментировал слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который накануне поручил посчитать экономические потери за время пребывания Крыма в составе Украины.

По мнению Фикса, это поручение своевременное, важное, выверенное и нужное.

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«Когда будут озвучены все экономические потери полуострова от пребывания в составе Украины, то украинские и западные деятели, которые сегодня что-то требуют и хотят от Крыма, наконец-то поубавят свой пыл и желание нажиться на крымчанах», — считает вице-спикер.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя.

Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.