Кандидат в президенты США рассказал о своем хакерском прошлом

Источник: AFP 2019

Организация была основана в 1984 году в городе Лаббок в Техасе. Группу в шутку назвали в честь заброшенной скотобойни. О’Рурк состоял в ней, когда был подростком.

Как пишет Reuters, хакеры предоставляли простым пользователям доступ к инструментам, которые помогали им взламывать компьютеры с операционной системой Windows.

Cult of the Dead Cow также прославилась благодаря придуманному слову «хактивизм», которое используют как инструмент продвижения политических идей, защиты прав человека, свободы слова и информации.

14 марта О’Рурк объявил о своем участии в президентских выборах в США, которые состоятся в ноябре 2020 года. Он стал одним из 16 кандидатов от демократов, заявивших о намерении бороться за президентское кресло.