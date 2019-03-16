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12:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Затраты на автономный интернет предложили компенсировать из бюджета

Затраты операторов связи на реализацию проекта суверенного интернета в России могут компенсировать за счет бюджета. Об этом РБК рассказала соавтор поправок сенатор Людмила Бокова.

Источник: РИА "Новости"

Также предлагается освободить операторов от ответственности перед абонентами за сбои в работе сети. Это будет касаться случаев, если сбои произойдут из-за «работы специальных средств противодействия угрозам».

«Поскольку технические средства, которые планируются к установке, будут приобретаться за счет бюджета, то и обслуживание этих устройств должно также компенсироваться из бюджетных средств», — пояснила сенатор.

Законопроект об автономном интернете внесен в Госдуму в конце 2018 года, необходимость такой структуры объясняли стремлением защититься от внешний угроз. Предполагается, что инфраструктура сможет обеспечить автономную работу Рунета на случай отключения российских операторов связи от глобальной сети.

Законопроект стал ответной мерой на принятую США стратегию национальной кибербезопасности, в которой Россия называлась организатором кибератак.

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