США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. На авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыли два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. На авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыли два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress.
Самолеты с позывными DRYER91 и DRYER92 вылетели с авиабазы Барксдейл в Луизиане и приземлились утром на британском аэродроме, следует из данных ресурса MilRadar.
При этом еще три американских бомбардировщика B-52 с позывными STRAY81, STRAY82, STRAY83 и один B-52H с позывным CLIP91 были переброшены в Великобританию за последние два дня. Таким образом, по информации ресурса, США перебросили в Фэрфорд шесть ядерных бомбардировщиков.
Инцидент в Балтийском море
Накануне стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress был замечен у российских границ в небе над Балтикой возле Калининградской области. По данным авиадиспечтерских ресурсов, самолет выполнил имитацию бомбардировки российского флота.
В Минобороны сообщили, что B-52 совершил пролет над нейтральными водами Балтийского моря, не приближаясь на расстояние ближе 150 километров к российской границе, и развернулся, как только ПВО взяли его на сопровождение.
B-52 производился в период с 1952 по 1962 годы и создавался как стратегический бомбардировщик, способный доставить две термоядерные бомбы большой мощности до любой точки СССР. Он и сегодня остается основным самолетом дальней бомбардировочной авиации американских ВВС.