США перебросили в Европу ядерные бомбардировщики

Источник: РИА Новости

Самолеты с позывными DRYER91 и DRYER92 вылетели с авиабазы Барксдейл в Луизиане и приземлились утром на британском аэродроме, следует из данных ресурса MilRadar.

При этом еще три американских бомбардировщика B-52 с позывными STRAY81, STRAY82, STRAY83 и один B-52H с позывным CLIP91 были переброшены в Великобританию за последние два дня. Таким образом, по информации ресурса, США перебросили в Фэрфорд шесть ядерных бомбардировщиков.

Инцидент в Балтийском море

Накануне стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress был замечен у российских границ в небе над Балтикой возле Калининградской области. По данным авиадиспечтерских ресурсов, самолет выполнил имитацию бомбардировки российского флота.

В Минобороны сообщили, что B-52 совершил пролет над нейтральными водами Балтийского моря, не приближаясь на расстояние ближе 150 километров к российской границе, и развернулся, как только ПВО взяли его на сопровождение.