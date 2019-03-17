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00:45 (мск), источник: РИА Новости

Российское посольство назвало шествие легионеров СС в Риге «позором»

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российское посольство в Латвии раскритиковало шествие легионеров «Ваффен СС» и их сторонников в Риге, назвав его «позором».

Шествие прошло в латвийской столице в субботу, в нем приняли участие около 1 тысячи человек.

«Позор! В центре европейской столицы опять с почестями “маршируют” бывшие легионеры “Ваффен СС” и их приспешники. И это в преддверии 75-й годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков!», — пишет посольство в Twitter.

«Что уж удивляться, ведь демонстрация флагов со свастикой во время празднования 100-летия Латвии так и осталась безнаказанной», — добавили в миссии.

Каждый год 16 марта в латвийской столице проходит шествие участников латышского легиона «Ваффен СС» и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек.

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны в оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Позднее понятие «латышский легион» применялось для обозначения всех, проходящих службу в латышских воинских формированиях «Ваффен СС», включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта. Всего в рядах латышского легиона было около 150 тысяч человек.

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