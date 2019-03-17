Российское посольство назвало шествие легионеров СС в Риге «позором»

Шествие прошло в латвийской столице в субботу, в нем приняли участие около 1 тысячи человек.

«Позор! В центре европейской столицы опять с почестями “маршируют” бывшие легионеры “Ваффен СС” и их приспешники. И это в преддверии 75-й годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков!», — пишет посольство в Twitter.

«Что уж удивляться, ведь демонстрация флагов со свастикой во время празднования 100-летия Латвии так и осталась безнаказанной», — добавили в миссии.

Каждый год 16 марта в латвийской столице проходит шествие участников латышского легиона «Ваффен СС» и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек.