Российское посольство назвало шествие легионеров СС в Риге «позором»
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российское посольство в Латвии раскритиковало шествие легионеров «Ваффен СС» и их сторонников в Риге, назвав его «позором».
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Российское посольство в Латвии раскритиковало шествие легионеров «Ваффен СС» и их сторонников в Риге, назвав его «позором».
Шествие прошло в латвийской столице в субботу, в нем приняли участие около 1 тысячи человек.
«Позор! В центре европейской столицы опять с почестями “маршируют” бывшие легионеры “Ваффен СС” и их приспешники. И это в преддверии 75-й годовщины освобождения Риги от
«Что уж удивляться, ведь демонстрация флагов со свастикой во время празднования 100-летия Латвии так и осталась безнаказанной», — добавили в миссии.
Каждый год 16 марта в латвийской столице проходит шествие участников латышского легиона «Ваффен СС» и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек.
Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны в оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Позднее понятие «латышский легион» применялось для обозначения всех, проходящих службу в латышских воинских формированиях «Ваффен СС», включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта. Всего в рядах латышского легиона было около 150 тысяч человек.
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