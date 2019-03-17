Полиция Сербии вывела около 50 протестующих из здания гостелеканала

По словам главы МВД Сербии Небойша Стефановича, ситуацию удалось разрешить мирно, без лишнего применения силы, передает ТАСС. Манифестанты обвинили телеканал в необъективности освещения событий. Между тем, генеральный директор РТС Драган Буйошевич обвинил участников протеста в давлении на журналистов телеканала.

«Когда оппозиция заявила, что будет блокировать РТС, мы предупредили их, что протесты в этом случае потеряют легитимность, и они ее потеряли в результате насильного вторжения в здание канала. Закон гласит, что РТС независим в редакционной политике», — сказал он.

Один из лидеров оппозиции Бошко Обрадович (лидер партии «Двери») призвал манифестантов разойтись и продолжить протест в воскресенье днем у президентского дворца.

В администрации президента сообщили, что Александар Вучич выступит с экстренным обращением к народу в полдень воскресенья (14:00 мск).