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03:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Полиция Сербии вывела около 50 протестующих из здания гостелеканала

Полиция Сербии вывела около 50 протестующих, ворвавшихся в здание национального телевидения РТС.

По словам главы МВД Сербии Небойша Стефановича, ситуацию удалось разрешить мирно, без лишнего применения силы, передает ТАСС. Манифестанты обвинили телеканал в необъективности освещения событий. Между тем, генеральный директор РТС Драган Буйошевич обвинил участников протеста в давлении на журналистов телеканала.

«Когда оппозиция заявила, что будет блокировать РТС, мы предупредили их, что протесты в этом случае потеряют легитимность, и они ее потеряли в результате насильного вторжения в здание канала. Закон гласит, что РТС независим в редакционной политике», — сказал он.

Один из лидеров оппозиции Бошко Обрадович (лидер партии «Двери») призвал манифестантов разойтись и продолжить протест в воскресенье днем у президентского дворца.

В администрации президента сообщили, что Александар Вучич выступит с экстренным обращением к народу в полдень воскресенья (14:00 мск).

Акции протеста проходят в стране с начала декабря, поводом для которых стало избиение в городе Крушевац группой злоумышленников одного из оппозиционеров — Борко Стефановича. В адрес власти зазвучали обвинения в создании атмосферы насилия, оппозиция призвала своих сторонников выйти на улицы.

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