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15:30 (мск), источник: ТАСС

Евросоюз продолжит политику непризнания Крыма частью России

БРЮССЕЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Евросоюз продолжит придерживаться политики непризнания Крыма частью России. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном в воскресенье в Брюсселе в связи с пятилетней годовщиной присоединения Крыма к РФ.

Источник: AP 2019

«ЕС по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, включая ограничительные меры. ЕС вновь призывает страны — члены ООН рассмотреть вопрос о принятии аналогичных мер непризнания в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи», — сказано в документе.

В нем подчеркивается, что события пятилетней давности — «прямой вызов международной безопасности», который «привел к опасному росту напряженности в Керченском проливе и Азовском море».

«Мы вновь призываем Россию безоговорочно и в срочном порядке освободить задержанных украинских моряков и суда, а также обеспечить беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в Азовское море», — говорится в заявлении.

Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года. Это решение было принято по итогам проведенного на полуострове референдума. Тогда за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% — Севастополя при явке 80%. В этот день в обоих регионах проходят праздничные мероприятия.

Крым и Севастополь празднуют первый юбилей воссоединения с Россией
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