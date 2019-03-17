Евросоюз продолжит политику непризнания Крыма частью России

Источник: AP 2019

«ЕС по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, включая ограничительные меры. ЕС вновь призывает страны — члены ООН рассмотреть вопрос о принятии аналогичных мер непризнания в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи», — сказано в документе.

В нем подчеркивается, что события пятилетней давности — «прямой вызов международной безопасности», который «привел к опасному росту напряженности в Керченском проливе и Азовском море».

«Мы вновь призываем Россию безоговорочно и в срочном порядке освободить задержанных украинских моряков и суда, а также обеспечить беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в Азовское море», — говорится в заявлении.