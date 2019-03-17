Евросоюз продолжит политику непризнания Крыма частью России

«ЕС по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, включая ограничительные меры. ЕС вновь призывает страны — члены ООН рассмотреть вопрос о принятии аналогичных мер непризнания в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи», — сказано в документе.
В нем подчеркивается, что события пятилетней давности — «прямой вызов международной безопасности», который «привел к опасному росту напряженности в Керченском проливе и Азовском море».
«Мы вновь призываем Россию безоговорочно и в срочном порядке освободить задержанных украинских моряков и суда, а также обеспечить беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в Азовское море», — говорится в заявлении.
Договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан 18 марта 2014 года. Это решение было принято по итогам проведенного на полуострове референдума. Тогда за воссоединение с Россией высказались 96,7% жителей Крыма и 95,6% — Севастополя при явке 80%. В этот день в обоих регионах проходят праздничные мероприятия.