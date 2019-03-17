В Белграде демонстранты прорвали оцепление у президентского дворца

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Протестующие решили поставить грузовик с динамиками перед зданием. Во время прорыва оцепления они напали на полицейских.

«Несколько хулиганов во главе с одним из лидеров “Союза за Сербию” Бошко Обрадовичем напали на сотрудников полиции на углу улиц Краля Милана и Кнеза Милоша в Белграде. Они физически напали на сотрудников полиции при попытке пробить кордон грузовиком», — указывается в сообщении министерства.

Глава МВД Небойша Стефанович осудил действия демонстрантов и пообещал, что виновные ответят перед законом.

Собравшаяся у президентской резиденции «Андричев венац» толпа численностью более тысячи человек требует, чтобы к ним вышел президент Сербии Александр Вучич.

«Ожидаем, что президент выйдет и будет разговаривать с гражданами», — обратился один из лидеров протеста экс-глава МИД и бывший председатель Генассамблеи ООН Вук Еремич.

Митингующие взяли в кольцо администрацию главы государства. Они пели гимн Сербии, держась за руки.

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Марш к управлению полиции

Один из лидеров оппозиции Бошко Обрадович призвал митингующих начать марш к управлению полиции.

«Несмотря на то, сбежал ли Вучич по подземному переходу или насмехается над нами и вешает в Instagram фотографии, как играет в шахматы с министрами, мы сейчас всей колонной пойдем к управлению полиции на улице 29 ноября и добьемся освобождения наших задержанных товарищей», — заявил Обрадович. Он также потребовал отставки Вучича.

После этого демонстранты сняли оцепление с резиденции президента, двинулись к зданию полиции и окружили его.

Причины протестов

Акции протестов проходят в Сербии с декабря каждую неделю. Поводом стало нападение на лидера оппозиционной партии «Левица» Борислава Стефановича и двух его сторонников в городе Крушевац, в ходе которого оппозиционеру разбили голову.