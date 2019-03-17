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19:14 (мск), источник: РИА Новости

В Белграде демонстранты прорвали оцепление у президентского дворца

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В Белграде демонстранты прорвали оцепление у президентской резиденции, сообщило МВД Сербии.

Источник: Reuters

Протестующие решили поставить грузовик с динамиками перед зданием. Во время прорыва оцепления они напали на полицейских.

«Несколько хулиганов во главе с одним из лидеров “Союза за Сербию” Бошко Обрадовичем напали на сотрудников полиции на углу улиц Краля Милана и Кнеза Милоша в Белграде. Они физически напали на сотрудников полиции при попытке пробить кордон грузовиком», — указывается в сообщении министерства.

Глава МВД Небойша Стефанович осудил действия демонстрантов и пообещал, что виновные ответят перед законом.

Собравшаяся у президентской резиденции «Андричев венац» толпа численностью более тысячи человек требует, чтобы к ним вышел президент Сербии Александр Вучич.

«Ожидаем, что президент выйдет и будет разговаривать с гражданами», — обратился один из лидеров протеста экс-глава МИД и бывший председатель Генассамблеи ООН Вук Еремич.

Митингующие взяли в кольцо администрацию главы государства. Они пели гимн Сербии, держась за руки.

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Марш к управлению полиции

Один из лидеров оппозиции Бошко Обрадович призвал митингующих начать марш к управлению полиции.

«Несмотря на то, сбежал ли Вучич по подземному переходу или насмехается над нами и вешает в Instagram фотографии, как играет в шахматы с министрами, мы сейчас всей колонной пойдем к управлению полиции на улице 29 ноября и добьемся освобождения наших задержанных товарищей», — заявил Обрадович. Он также потребовал отставки Вучича.

После этого демонстранты сняли оцепление с резиденции президента, двинулись к зданию полиции и окружили его.

Причины протестов

Акции протестов проходят в Сербии с декабря каждую неделю. Поводом стало нападение на лидера оппозиционной партии «Левица» Борислава Стефановича и двух его сторонников в городе Крушевац, в ходе которого оппозиционеру разбили голову.

МВД сообщило о задержании подозреваемых, однако оппозиция обвиняет действующие власти в в допущении политического насилия. Слоганом протестующих стала фраза «Один из пяти миллионов», появившаяся после комментария Вучича, который заявил, что не пойдет на выполнение требований демонстрантов, даже если их число вырастет до пяти миллионов.

В Белграде начались беспорядки после антиправительственной акции
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