Борис Титов исключает предпринимателей из преступного сообщества

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Как стало известно «Ъ», бизнес-омбудсмен Борис Титов направил главе администрации президента РФ Антону Вайно письмо, в котором попросил скорректировать нормы ст. 210 УПК, карающей за организацию преступного сообщества (ОПС) и участие в нем. По мнению господина Титова, под статью об ОПС не должны попадать участники предпринимательской деятельности, за исключением тех, кто обвиняется в производстве фальшивых денег.
По данным «Ъ», Борис Титов направил письмо Антону Вайно не только как руководителю администрации президента, но и как главе рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства. Отталкиваясь от последнего послания Владимира Путина Федеральному собранию, господин Титов, в частности, особо отметил, что добросовестные коммерсанты по-прежнему испытывают риски оказаться под уголовным преследованием, в том числе по статье об организованном преступном сообществе. Среди первоочередных мер, которые могли бы препятствовать давлению силовиков на бизнес, господин Титов отметил исключение из уголовно-процессуальной сферы дел по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения «гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной форме». Здесь Борис Титов особо оговорился, что речь идет только о тех контрактах, которые не были признаны судом мнимыми, недействительными или притворными.
Вторым пунктом предложений господина Титова является создание органами прокуратуры специального государственного реестра, в котором будут отмечаться все заявления о преступлениях, начиная с момента их подачи, движение материалов доследственной проверки, возбуждения уголовного дела и т. д.
По замыслу автора, это позволит существенно повысить «прозрачность и контролируемость» этих процессов, снизит риски возможных нарушений и злоупотреблений. Отдельным предложением господина Титова является запрет на привлечение к уголовной ответственности предпринимателей, обвиняемых в создании или участии в организованном преступном сообществе (ОПС). Согласно сложившейся практике, отмечает господин Титов, эту статью, которая предусматривает до 20 лет заключения, регулярно вменяют не только представителям криминальных кругов, но и бизнесменам. Господин Титов считает, что следователи зачастую делают это необоснованно и неправомерно, а после того, как ответственность по ст. 210 была по инициативе президента РФ серьезное ужесточена, эта тенденция может стать повседневной практикой. В результате бизнес-омбудсмен предложил дополнить ст. 210 УК уточнением о том, что она не распространяется на лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности по одной из статей, предусмотренных главой 22 УК РФ («Преступления в сфере экономической деятельности»). Надо отметить, что эта глава содержит порядка 60 различных составов преступлений, но, по мнению господина Титова, лишь одна из них, и то в порядке исключения, может применяться к бизнесменам вместе со ст. 210 УК. Речь идет о хранении, изготовлении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Впрочем, подобные обвинения традиционно считались особо тяжким преступлением, причем скорее не экономическим, а направленным против власти и государства.
Прошу рассмотреть вопрос об инициировании заседания возглавляемой вами рабочей группы для обсуждения указанных предложений, — резюмировал Борис Титов в своем обращении к главе президентской администрации.
Помощник господина Титова, глава ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи пояснил «Ъ», что письмо на имя Антона Вайно стало «результатом кропотливой работы и долгого анализа материалов и информации, скопившихся в аппарате бизнес-омбудсмена за те неполные семь лет, которые он находится на своем посту». «Очевидно, что многие из нынешних уголовных дел являются обычной трансформацией гражданско-правовых отношений в иную плоскость», — сказал господин Хуруджи, попутно напомнив, что он сам оказался в СИЗО после того, как его оппонент, «проиграв все суды вплоть до Верховного», обратился с заявлением в правоохранительные органы. «Следователи, как правило, не обращают никакого внимания на принцип преюдиции (обязательность вступившего в силу решения для последующих судов.— “Ъ”)», — подчеркнул господин Хуруджи. В качестве свежего примера необоснованного привлечения бизнесмена к уголовной ответственности господин Хуруджи назвал Майкла Калви, основателя Baring Vostok. Впрочем, отметил он, структуры Бориса Титова уже запустили бесплатное приложение «Набат» для оперативной связи оказавшихся «под прессом» бизнесменов с уполномоченными по защите их прав.
Господин Хуруджи также отметил, что в обращении господина Титова отдельно указано, что ст. 210 УК следственными органами часто используется просто для утяжеления обвинения и в качестве предлога для продления срока содержания обвиняемых под арестом. «Было торговое или промышленное предприятие, а стало ОПС», — возмущается господин Хуруджи, отмечая, что по этой статье обвиняемым грозят такие сроки, что они порой идут на сделку со следствием, даже не чувствуя за собой вины. Кроме того, эту же статью, как он отметил, порой используют как «особо тяжкую» для продления сроков содержания под стражей. «По делу о мошенничестве, например, предельный срок ареста составляет всего год, а вкупе со ст. 210 — уже 18 месяцев, и это без учета времени на ознакомление с материалами следствия и суда», — пояснил «Ъ» Александр Хуруджи.
Господин Хуруджи также отметил, что в ближайшее время ведомством господина Титова будут сформулированы еще несколько предложений для внесения изменений в действующее законодательство. Одно из них будет касаться облегчения практики условно-досрочного освобождения (УДО) для предпринимателей. «Сейчас убийце проще выйти на свободу, чем бизнесмену, так как с последнего требуют возмещения всего ущерба по делу, а он зачастую непонятно как и кем многократно завышен», — сказал господин Хуруджи.
Сергей Сергеев
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