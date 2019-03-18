Борис Титов исключает предпринимателей из преступного сообщества

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Как стало известно «Ъ», бизнес-омбудсмен Борис Титов направил главе администрации президента РФ Антону Вайно письмо, в котором попросил скорректировать нормы ст. 210 УПК, карающей за организацию преступного сообщества (ОПС) и участие в нем. По мнению господина Титова, под статью об ОПС не должны попадать участники предпринимательской деятельности, за исключением тех, кто обвиняется в производстве фальшивых денег.

По данным «Ъ», Борис Титов направил письмо Антону Вайно не только как руководителю администрации президента, но и как главе рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства. Отталкиваясь от последнего послания Владимира Путина Федеральному собранию, господин Титов, в частности, особо отметил, что добросовестные коммерсанты по-прежнему испытывают риски оказаться под уголовным преследованием, в том числе по статье об организованном преступном сообществе. Среди первоочередных мер, которые могли бы препятствовать давлению силовиков на бизнес, господин Титов отметил исключение из уголовно-процессуальной сферы дел по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения «гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной форме». Здесь Борис Титов особо оговорился, что речь идет только о тех контрактах, которые не были признаны судом мнимыми, недействительными или притворными.

Вторым пунктом предложений господина Титова является создание органами прокуратуры специального государственного реестра, в котором будут отмечаться все заявления о преступлениях, начиная с момента их подачи, движение материалов доследственной проверки, возбуждения уголовного дела и т. д.

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По замыслу автора, это позволит существенно повысить «прозрачность и контролируемость» этих процессов, снизит риски возможных нарушений и злоупотреблений. Отдельным предложением господина Титова является запрет на привлечение к уголовной ответственности предпринимателей, обвиняемых в создании или участии в организованном преступном сообществе (ОПС). Согласно сложившейся практике, отмечает господин Титов, эту статью, которая предусматривает до 20 лет заключения, регулярно вменяют не только представителям криминальных кругов, но и бизнесменам. Господин Титов считает, что следователи зачастую делают это необоснованно и неправомерно, а после того, как ответственность по ст. 210 была по инициативе президента РФ серьезное ужесточена, эта тенденция может стать повседневной практикой. В результате бизнес-омбудсмен предложил дополнить ст. 210 УК уточнением о том, что она не распространяется на лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности по одной из статей, предусмотренных главой 22 УК РФ («Преступления в сфере экономической деятельности»). Надо отметить, что эта глава содержит порядка 60 различных составов преступлений, но, по мнению господина Титова, лишь одна из них, и то в порядке исключения, может применяться к бизнесменам вместе со ст. 210 УК. Речь идет о хранении, изготовлении, перевозке или сбыте поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ). Впрочем, подобные обвинения традиционно считались особо тяжким преступлением, причем скорее не экономическим, а направленным против власти и государства.

Прошу рассмотреть вопрос об инициировании заседания возглавляемой вами рабочей группы для обсуждения указанных предложений, — резюмировал Борис Титов в своем обращении к главе президентской администрации.

Помощник господина Титова, глава ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи пояснил «Ъ», что письмо на имя Антона Вайно стало «результатом кропотливой работы и долгого анализа материалов и информации, скопившихся в аппарате бизнес-омбудсмена за те неполные семь лет, которые он находится на своем посту». «Очевидно, что многие из нынешних уголовных дел являются обычной трансформацией гражданско-правовых отношений в иную плоскость», — сказал господин Хуруджи, попутно напомнив, что он сам оказался в СИЗО после того, как его оппонент, «проиграв все суды вплоть до Верховного», обратился с заявлением в правоохранительные органы. «Следователи, как правило, не обращают никакого внимания на принцип преюдиции (обязательность вступившего в силу решения для последующих судов.— “Ъ”)», — подчеркнул господин Хуруджи. В качестве свежего примера необоснованного привлечения бизнесмена к уголовной ответственности господин Хуруджи назвал Майкла Калви, основателя Baring Vostok. Впрочем, отметил он, структуры Бориса Титова уже запустили бесплатное приложение «Набат» для оперативной связи оказавшихся «под прессом» бизнесменов с уполномоченными по защите их прав.