Президент Сербии вырвался из окружения и пожелал протестующим всего наилучшего

Источник: Reuters

Он подошел к служебному автомобилю под свист и оскорбительные выкрики из толпы, помахал представителям оппозиции рукой, пожелал «всего наилучшего», после чего уехал.

Читайте также Президент Сербии обвинил США, Британию и Германию в создании армии в Косово

Ранее протестующие решили запереть президента во дворце. Они встали живым кольцом вокруг резиденции, чтобы не дать ему покинуть здание, и потребовали от Вучича выйти и обратиться к народу.

В ночь на 17 марта представители оппозиции с бензопилами захватили здание телерадиокомпании «Радио и телевидение Сербии» (RTS). Поводом для этого стало нежелание приглашать лидеров оппозиции на политические шоу. Вскоре демонстрантов вывели из здания, и эфир удалось возобновить.