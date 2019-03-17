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17 марта, источник: Lenta.Ru

Президент Сербии вырвался из окружения и пожелал протестующим всего наилучшего

Президент Сербии Александр Вучич покинул здание своей резиденции «Андричев венац» в центре Белграда. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

Он подошел к служебному автомобилю под свист и оскорбительные выкрики из толпы, помахал представителям оппозиции рукой, пожелал «всего наилучшего», после чего уехал.

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Ранее протестующие решили запереть президента во дворце. Они встали живым кольцом вокруг резиденции, чтобы не дать ему покинуть здание, и потребовали от Вучича выйти и обратиться к народу.

В ночь на 17 марта представители оппозиции с бензопилами захватили здание телерадиокомпании «Радио и телевидение Сербии» (RTS). Поводом для этого стало нежелание приглашать лидеров оппозиции на политические шоу. Вскоре демонстрантов вывели из здания, и эфир удалось возобновить.

Протесты в Сербии против Вучича продолжаются с декабря прошлого года.

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