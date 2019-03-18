Новая серия губернаторских отставок может начаться уже на этой неделе
Эти замены покажут, какие выводы сделал Кремль из прошлогодних поражений на выборах.
Эти замены покажут, какие выводы сделал Кремль из прошлогодних поражений на выборах.
Два человека, близких к его администрации, говорят, что это случится уже на этой неделе. Еще один отмечает, что до конца недели Кремль должен определиться со списком регионов, а отставки могут начаться чуть позже: «Нужны или отставки, или благословение. Времени остается очень мало — врио нужно зайти в регионы и готовиться к выборам».
Все они единодушны в том, что уйдет Марина Ковтун (Мурманская обл.), а среди других кандидатов называют Александра Бердникова (Республика Алтай), Юрия Берга (Оренбургская обл.) и Бориса Дубровского (Челябинская обл.). Под вопросом судьба Алексея Орлова (Калмыкия), у которого «самый низкий рейтинг из тех, кому предстоит избираться осенью», и Андрея Бочарова (Волгоградская обл.), который считается человеком председателя Госдумы Вячеслава Володина. В пятницу Путин встретился с Бочаровым и поинтересовался результатами его работы; губернатор назвал ситуацию стабильной и рассказал о планах до 2021 г. Эта встреча не означает, что отставки Бочарова не будет, предупреждает один из собеседников. Другой говорит, что Бочаров не уйдет, если только ему не предложат «ответственный участок работы, от которого он не сможет отказаться».
«Ситуация у Бочарова похожа на ту, что была у Светланы Орловой во Владимирской области: у него тоже конфликт с элитами, он не слушает людей при серьезной публичной активности и отсутствии конкурентов. А у Дубровского ситуация напоминает Хабаровск: регион в неплохом состоянии, но у главы нет контакта с людьми», — говорит человек, близкий к администрации. У Ковтун же, по его словам, «беда с рейтингами», идет ее отторжение элитами, людьми и крупными компаниями в регионе.
В 2018 г. были избраны 26 руководителей, а врио были назначены в 19 субъектах. В четырех регионах (Хакасия, Приморский и Хабаровский край и Владимирская обл.) переизбраться губернаторы не смогли.
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