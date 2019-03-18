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07:24 (мск), источник: Ведомости

Новая серия губернаторских отставок может начаться уже на этой неделе

Эти замены покажут, какие выводы сделал Кремль из прошлогодних поражений на выборах.

Два человека, близких к его администрации, говорят, что это случится уже на этой неделе. Еще один отмечает, что до конца недели Кремль должен определиться со списком регионов, а отставки могут начаться чуть позже: «Нужны или отставки, или благословение. Времени остается очень мало — врио нужно зайти в регионы и готовиться к выборам». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил «Ведомостям», что президент на этой неделе будет заниматься «региональной проблематикой», но на вопрос, предполагаются ли замены губернаторов, не ответил.

В отставку могут уйти от трех до шести губернаторов, говорят собеседники.
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Все они единодушны в том, что уйдет Марина Ковтун (Мурманская обл.), а среди других кандидатов называют Александра Бердникова (Республика Алтай), Юрия Берга (Оренбургская обл.) и Бориса Дубровского (Челябинская обл.). Под вопросом судьба Алексея Орлова (Калмыкия), у которого «самый низкий рейтинг из тех, кому предстоит избираться осенью», и Андрея Бочарова (Волгоградская обл.), который считается человеком председателя Госдумы Вячеслава Володина. В пятницу Путин встретился с Бочаровым и поинтересовался результатами его работы; губернатор назвал ситуацию стабильной и рассказал о планах до 2021 г. Эта встреча не означает, что отставки Бочарова не будет, предупреждает один из собеседников. Другой говорит, что Бочаров не уйдет, если только ему не предложат «ответственный участок работы, от которого он не сможет отказаться».

«Ситуация у Бочарова похожа на ту, что была у Светланы Орловой во Владимирской области: у него тоже конфликт с элитами, он не слушает людей при серьезной публичной активности и отсутствии конкурентов. А у Дубровского ситуация напоминает Хабаровск: регион в неплохом состоянии, но у главы нет контакта с людьми», — говорит человек, близкий к администрации. У Ковтун же, по его словам, «беда с рейтингами», идет ее отторжение элитами, людьми и крупными компаниями в регионе.

В сентябре 2019 г. губернаторов изберут как минимум в 18 регионах, в девяти из них главы сменились прошлой осенью.

В 2018 г. были избраны 26 руководителей, а врио были назначены в 19 субъектах. В четырех регионах (Хакасия, Приморский и Хабаровский край и Владимирская обл.) переизбраться губернаторы не смогли.

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2018 год показал, что на фоне ухудшения социально-экономических настроений проведение одновременно большого числа кампаний представляет управленческую проблему, говорит руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Особенно сложны совмещенные выборы губернаторов и депутатов, как было во Владимирской области и Хакасии». В 2019 г. выборов меньше, но есть очень непростые: губернаторские в Санкт-Петербурге, выборы в Мосгордуму, сдвоенные выборы в Республике Алтай и Волгоградской области, перечисляет эксперт: «В этих условиях новые отставки будут точечными и могут в первую очередь затронуть территории с плановыми выборами, чтобы не расширять электоральную географию. Поэтому прежде всего в центре внимания будут решения по Алтаю, Калмыкии, Ставрополью, Волгоградской, Мурманской, Оренбургской и Челябинской областям». Основные риски для губернаторов связаны с ухудшением настроений из-за роста цен и сокращения реальных доходов, кое-где ситуацию осложнит фон непростых федеральных реформ, например мусорной, а где-то будет еще и локальная повестка, как на Сахалине и в Мурманске — реформа распределения квот на вылов краба. При этом во многих регионах растут антимосковские настроения, но далеко не всем главам позволят использовать это на выборах, как было в Приморье, добавляет Бадовский.

Предстоящие отставки покажут, поменялось ли что-то в стратегии власти после осенних выборов 2018 г., говорит политтехнолог Григорий Казанков: «Если действующих губернаторов с проблемными рейтингами оставят, то можно будет сказать, что опыт Хабаровска и Владимира не учли». Дополнительных рисков в связи с количеством выборов нет, считает он, но есть риски, связанные с настроением граждан: «Поменялся вектор в оценках: в прошлом году к власти отношение в целом было позитивное с небольшим количеством “но”, сейчас же тренд негативный с небольшим количеством “хотя”. Люди критичнее оценивают власть и пессимистичнее — свое будущее, растет запрос на перемены. В целом же безрисковых регионов нет».

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