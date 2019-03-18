Учения «NATO-GEO EXERCISE 2019» начнутся в Грузии
Москва. 18 марта. INTERFAX.RU — В учениях примут участие 24 страны.
Москва. 18 марта. INTERFAX.RU — В учениях примут участие 24 страны.
В Грузии в понедельник стартуют
Как сообщили журналистам в министерстве обороны Грузии, учения, которые будут проходить на территории совместного с НАТО тренировочного и оценочного центра (JTEC) продлятся до 29 марта.
В ведомстве отметили, что целью учений является повышение взаимосовместимости вооруженных сил
Также в учения включены международные гуманитарные организации — Международный комитет Красного Креста (ICRC), Департамент операций по поддержанию мира ООН (DPKO) и как наблюдатель Всемирная организация здравоохранения (WHO).
Ранее сообщалось, что с ходом учений 25 марта лично ознакомится в рамках визита в Грузию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В минувшую пятницу министр обороны Грузии Леван Изория заявил журналистам, что учения не направлены против третьих стран.
«Со стороны нашего северного соседа эти учения воспринимаются, как угроза, но мы еще раз говорим, что эти учения не направлены против
По его словам, данные учения, «это признание Грузии, как достойного партнера НАТО, который готов стать членом альянса».