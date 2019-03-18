Су-35 укрепят египетскую силу

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», Россия подписала с Египтом контракт на поставку нескольких десятков тяжелых многофункциональных истребителей Су-35. Вместе с поставляемыми Египту средними истребителями МиГ-29М/М2 они должны в ближайшие годы значительно повысить боевой потенциал парка египетских ВВС, на вооружении которых до сих пор находятся устаревшие советские МиГ-21 и китайские J-7. Сам контракт, оцениваемый в $2 млрд, подтверждает статус Египта как одного из крупнейших покупателей российского оружия.

О том, что Египет подписал соглашение на поставку истребителей Су-35, «Ъ» рассказали два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности. По их словам, соответствующее соглашение, подразумевающее поставку «свыше двух десятков машин» и средств авиационного поражения к ним на сумму около $2 млрд, вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020—2021 годах. Стоимость контракта собеседники «Ъ» раскрывать отказались, но отметили, что контракт «гарантирует загрузку мощностей производителя машины — Комсомольского-на-Амуре авиационного завода — на несколько лет вперед». При этом один из собеседников «Ъ» подчеркнул, что производственные возможности заводской линии позволяют предприятию без проблем изготовить в 2019—2020 годах еще около 20 таких машин для нужд российских воздушно-космических сил. В Федеральной службе по ВТС и «Рособоронэкспорте» (спецэкспортер российских вооружений) от комментариев «Ъ» по этой теме воздержались.

В последние годы Египет является одним из крупнейших покупателей широкого ассортимента российского вооружения и военной техники. Эта активность напрямую связана с фигурой президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси, пришедшего к власти в Египте в ходе государственного переворота в 2013 году.

По словам военных источников, бывший министр обороны ас-Сиси, сменивший во главе государства Мохаммеда Мурси, весьма быстро осознал реальную потребность армии в массовом перевооружении. Уже в 2014 году Москва и Каир заключили пакет оружейных контрактов, подразумевавший поставки различных систем ПВО (зенитных ракетных комплексов «Антей-2500» и «Бук-М2Э»), артиллерии, стрелкового оружия и прочего вооружения на сумму около $3,5 млрд. Подписанный тогда пакет контрактов де-факто стал первым реальным примером возобновления ВТС между Каиром и Москвой с 1972 года, когда страну по требованию президента Египта Анвара Садата покинули советские военные советники.

Впоследствии был заключен еще ряд знаковых оружейных контрактов: к таким можно причислить соглашение на поставку 46 истребителей МиГ-29М/М2 (на сумму около $2 млрд) и 46 боевых вертолетов Ка-52 (стоимостью свыше $1 млрд), оба сейчас находятся в стадии реализации.

Отметим, что на фоне столь масштабных закупок в России Египет не стал отказываться от предложений других стран. Так, в феврале 2015 года египетские военные закупили во Франции 24 истребителя Rafale, фрегат типа FREMM и оперативно-тактические крылатые ракеты Scalp-EG на сумму примерно €5 млрд. Позднее, правда, сообщалось о блокировке США продажи Египту данных ракет: La Tribune отмечала, что в Scalp-EG установлены компоненты американского производства, экспорт которых требует выдачи разрешительной лицензии (согласно американскому ограничительному режиму International Traffic in Arms Regulations). Без нее поставка ракет другой стране невозможна. Зато в октябре 2015 года с согласия России египетские военные приобрели у Франции два вертолетоносца типа Mistral, предназначавшиеся для ВМФ РФ, но так и не переданные ему по политическим мотивам (тогдашний президент Франсуа Олланд напрямую увязывал поставку со стабилизацией обстановки на юго-востоке Украины). В июне 2016 года оба корабля — «Гамаль Абдель Насер» и «Анвар Садат» — вошли в состав ВМС Египта.

Отметим, что в 2017 году Россия также стала победителем египетского тендера на поставку вертолетов Ка-52К корабельного базирования: после подписания твердого контракта ВМС Египта планируют разместить на двух Mistral несколько вертолетных эскадрилий (в совокупности, это порядка 32 вертолетов Ка-52К).

Примерно тогда же появились первые сообщения относительно готовности Египта приобрести Су-35: местные СМИ (например, газета El Watan) сообщали о том, что Египет купит у России 12 таких машин, поскольку они «превосходят по своим техническим характеристикам и боевым возможностям любые из существующих в настоящее время в мире истребителей», в том числе американские F-35 и F-22. Примерно с того времени стороны с различной степенью интенсивности вели переговоры по теме Су-35, но реальная подвижка произошла уже после задействования данных истребителей во время операции России в Сирии, говорит один из военных собеседников «Ъ»: Египту были интересны истребители, способные в перспективе не только заменить физически устаревающие советские МиГ-21 и их китайские производные J-7 (под эту задачу как раз и приобретались МиГ-29М/М2), но и повысить боеготовность основного парка своих ВВС, состоящих из американских F-16 и французских Mirage 2000. Египет относится к тем странам, которые стремятся к закупке разнотипных систем вооружения, отмечает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко: «Единственное, что в какой-то степени сдерживает их колоссальные запросы, это ограничение по ресурсам».

Напомним, что до последнего времени было известно о двух твердых контрактах на Су-35: в ноябре 2015 года было подписано соглашение с КНР на поставку 24 истребителей Су-35 (контракт на сумму свыше $2 млрд был выполнен в конце 2018 года, когда заказчику были доставлены последние четыре машины), а в 2018 году 11 Су-35 законтрактовала Индонезия (контракт оценивается в $1,1 млрд, из которых примерно половина приходится на встречные поставки невоенной продукции).