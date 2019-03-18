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09:57 (мск), источник: Lenta.Ru

США опровергли планы остаться в Сирии

Информация о планах Пентагона оставить в Сирии тысячу американских солдат не соответствует действительности. Об этом сообщил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, передает ТАСС.

Источник: Reuters

По его словам, подобные данные газеты The Wall Street Journal неверны. «В план, о котором было объявлено в феврале, не было внесено никаких изменений, мы продолжаем выполнять указания президента о выводе войск», — подчеркнул Данфорд.

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Ранее газета написала, что Пентагон намерен сохранить в Сирии контингент в тысячу человек из-за затянувшихся переговоров по созданию зоны безопасности на северо-востоке страны. Отмечалось, что администрация США продолжит работать по этому вопросу с Турцией, а также европейскими союзниками и курдскими формированиями.

15 марта в США заявили, что на сирийской территории осталось несколько сотен джихадистов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). При этом отмечалось, что приверженцев ИГ в Сирии и Ираке насчитывается около 15−20 тысяч человек.

В феврале президент США Дональд Трамп объявил, что часть американских военных останется на территории Сирии для защиты Израиля. До этого в Минобороны США сообщали, что при выводе войск учитывается ситуация на местах и мнение союзников, а произвольных сроков нет.

Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над «Исламским государством» в декабре 2018 года. Две тысячи военных должны покинуть страну в течение примерно двух-трех месяцев.

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