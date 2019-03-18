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10:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Переговоры России и Японии по Курилам засекретили

Москва и Токио договорились не разглашать содержание переговоров по мирному договору. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно, передает ТАСС.

Источник: Reuters

По его словам, стороны стремятся достичь договоренности по мирному соглашению, однако не хотят обсуждать детали на публике. «Мы договорились с министром иностранных дел России [Сергеем] Лавровым, что не будем предавать огласке содержание переговоров», — подчеркнул Коно.

Глава МИД добавил, что Токио в последнее время неоднократно заявлял протест из-за деятельности российских военных на Южных Курилах.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо. Москва же считает их частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

Сейчас Москва и Токио находятся в стадии переговорного процесса по мирному договору. 22 января в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Незадолго до переговоров Лавров заявлял, что вопрос суверенитета над Курильскими островами не обсуждается. В Кремле, комментируя ситуацию, отмечали, что интересы россиян не будут ущемлены.

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19 февраля© Ньюстюб
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