Переговоры России и Японии по Курилам засекретили

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По его словам, стороны стремятся достичь договоренности по мирному соглашению, однако не хотят обсуждать детали на публике. «Мы договорились с министром иностранных дел России [Сергеем] Лавровым, что не будем предавать огласке содержание переговоров», — подчеркнул Коно.

из-за деятельности российских военных на Южных Курилах. Глава МИД добавил, что Токио в последнее время неоднократно заявлял протестдеятельности российских военных на Южных Курилах.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо. Москва же считает их частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

Сейчас Москва и Токио находятся в стадии переговорного процесса по мирному договору. 22 января в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.