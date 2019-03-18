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11:56 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко пообещал вернуть Крым сразу после выборов

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко пообещал вернуть Крым «без торгов и договоренностей». Об этом президент написал в Facebook.

Источник: Reuters

«Мы делаем все возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу же после президентских выборов», — заявил он.

Порошенко предположил, что, по мнению Кремля, новая украинская власть отказалась бы от воссоединившегося с Россией полуострова.

«Он очень надеется, что будет избран кто угодно, но только не Порошенко, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция — не дождутся. Мы освободим Крым», — заключил он.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет около 20 процентов.

«Лицемерие и профанация»

Российские политики резко отреагировали на высказывания Порошенко. Так, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал их лицемерием.

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«Именно Порошенко был свидетелем того, что происходило в Крыму в дни начала Крымской весны. Тогда он был в Крыму и видел народный подъем. Он видел, как люди настроены на проведение референдума. Он замечательный свидетель всего этого дела», — сказал он РИА Новости.

В конце февраля 2014 года Порошенко приезжал в Симферополь, чтобы добиться встречи с властями республики, однако она так и не состоялась. По словам Фикса, в итоге визит обернулся бегством с полуострова.

«Крымчане его встретили, проводили замечательно, такси ему дали», — вспоминает политик.

В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет называл обещания Порошенко очередной профанацией. Эти слова не стоит воспринимать за чистую монету, добавил он.

По его мнению, украинский народ не поверит в очередной раз в «пустые обещания» украинского президента.

«Предвыборная шизофрения Порошенко»

Как заявил председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко, к обещаниям Порошенко все относятся с иронией.

«Как говорится, никогда столько не лгут, как после охоты и до выборов. Предвыборная шизофрения Порошенко уже даже не вызывает усмешки», — отметил он в эфире радио Sputnik.

Эксперт считает, что шансы Порошенко получить президентское кресло второй раз стремятся к нулю.

«То, что происходит с так называемым президентским туром Порошенко, конечно, вызывает сожаление. Этот человек пять лет пытался управлять страной, но привел ее к разграблению, полному обнищанию и разочарованию населения, к кровопролитной гражданской войне», — добавил он.

«Традиционная мантра и болтовня»

По мнению президента Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгия Федорова, обещания Порошенко вернуть Крым — это традиционная мантра и болтовня.

«Во время предвыборной гонки все кандидаты, так или иначе, эту больную для Украины тему будут поднимать», — отметил он.

По его словам, Порошенко просто откровенно врет, понятно, что он ничего никогда не вернет.

«Но традиционно надо попытаться часть разгневанного избирателя задобрить, что он якобы это будет делать и якобы у него это получится, хотя он всю свою прошлую предвыборную кампанию тоже много что обещал и ничего, в общем, не сделал», — добавил Федоров.

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