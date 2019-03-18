Порошенко пообещал вернуть Крым сразу после выборов
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко пообещал вернуть Крым «без торгов и договоренностей». Об этом президент написал в Facebook.
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Украинский президент Петр Порошенко пообещал вернуть Крым «без торгов и договоренностей». Об этом президент написал в Facebook.
«Мы делаем все возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу же после президентских выборов», — заявил он.
«Он очень надеется, что будет избран кто угодно, но только не Порошенко, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым. Моя позиция — не дождутся. Мы освободим Крым», — заключил он.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет около 20 процентов.
«Лицемерие и профанация»
Российские политики резко отреагировали на высказывания Порошенко. Так, первый
«Именно Порошенко был свидетелем того, что происходило в Крыму в дни начала Крымской весны. Тогда он был в Крыму и видел народный подъем. Он видел, как люди настроены на проведение референдума. Он замечательный свидетель всего этого дела», — сказал он РИА Новости.
В конце февраля 2014 года Порошенко приезжал в Симферополь, чтобы добиться встречи с властями республики, однако она так и не состоялась. По словам Фикса, в итоге визит обернулся бегством с полуострова.
«Крымчане его встретили, проводили замечательно, такси ему дали», — вспоминает политик.
По его мнению, украинский народ не поверит в очередной раз в «пустые обещания» украинского президента.
«Предвыборная шизофрения Порошенко»
Как заявил председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко, к обещаниям Порошенко все относятся с иронией.
«Как говорится, никогда столько не лгут, как после охоты и до выборов. Предвыборная шизофрения Порошенко уже даже не вызывает усмешки», — отметил он в эфире радио Sputnik.
«То, что происходит с так называемым президентским туром Порошенко, конечно, вызывает сожаление. Этот человек пять лет пытался управлять страной, но привел ее к разграблению, полному обнищанию и разочарованию населения, к кровопролитной гражданской войне», — добавил он.
«Традиционная мантра и болтовня»
По мнению президента Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгия Федорова, обещания Порошенко вернуть Крым — это традиционная мантра и болтовня.
«Во время предвыборной гонки все кандидаты, так или иначе, эту больную для Украины тему будут поднимать», — отметил он.
«Но традиционно надо попытаться часть разгневанного избирателя задобрить, что он якобы это будет делать и якобы у него это получится, хотя он всю свою прошлую предвыборную кампанию тоже много что обещал и ничего, в общем, не сделал», — добавил Федоров.