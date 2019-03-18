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13:08 (мск), источник: Forbes

В Конгрессе США предложили лишать россиян виз за поддержку Мадуро

Американские законодатели предложили ограничительные меры для россиян, поддерживающих венесуэльские власти. Они убеждены, что растущее присутствие России в Западном полушарии угрожает США и их союзникам в регионе.

Источник: РИА "Новости"

В Конгресс США внесен законопроект, предлагающий ввести санкции против граждан России, оказывающих поддержку действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Автор законодательной инициативы — член палаты представителей от Флориды, демократ Дебби Вассерман-Шульц — предлагает назвать документ «Законом об уменьшении российско-венесуэльской угрозы». Он направлен на выработку стратегии противодействия российскому влиянию в Венесуэле, на оценку последствий приобретения иностранцами активов компании Citgo в Соединенных Штатах и для других целей.

Один из разделов законопроекта требует ввести визовые ограничения против иностранных граждан, которые, по мнению Госсекретаря и министра внутренней безопасности США, действуют в интересах российских властей поддерживают силы безопасности Венесуэлы (конгрессмены разъясняют, что под этим термином подразумевают Вооруженные силы и национальную гвардию, разведку, полицию и следственные органы МВД Венесуэлы).

Речь идет о запрете на выдачу виз на въезд в США и отзыв уже действующих виз. Исключение может быть сделано только в случае, если президент США посчитает это необходимым для защиты национальных интересов страны.
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В законопроекте подчеркивается, что «растущее присутствие Российской Федерации в Западном полушарии вызывает беспокойство США и их союзников в регионе». Конгрессмены напоминают, что Россия перебросила в Венесуэлу два стратегических бомбардировщика Ту-160, способные нести ядерные крылатые ракеты с предполагаемой максимальной дальностью в 4800 км, были проведены совместные 10-часовые учения двух стран в Карибском море с участием этих ракетоносцев, Россия по просьбе Мадуро оказывает Каракасу финансовую поддержку, в том числе посредством кредитов, представленных «Роснефтью» венесуэльской нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Кроме того, Мадуро в ходе визита в Россию в декабре прошлого года удалось добиться от Москвы согласия на инвестиции $6 млрд в нефтяной и горнодобывающий секторы венесуэльской экономики и на экспорт 600 000 т российской пшеницы для покрытия внутренних потребностей Венесуэлы в 2019 году.

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В документе отмечается, что в 2016 году PDVSA привлекла кредит «Роснефти» на $1,5 млрд, использовав в качестве обеспечения 49,9% своей американской нефтеперерабатывающей «дочки» — Citgo. «Дефолт Венесуэлы может привести к тому, что Россия может получить собственность в энергетической инфраструктуре США», — опасаются в палате представителей США.

В случае принятия законопроекта Госдеп США в течение 120 дней должен представить в профильные комитеты доклад о развитии сотрудничества Москвы и Каракаса и о том, какие угрозы это сотрудничество несет США и странам Западного полушария. После этого в течение 30 дней должна быть подготовлена стратегия США для противодействия российско-венесуэльскому сотрудничеству. Президенту США в течение 90 дней с момента подписания законопроекта следует определить, какую угрозу нацбезопасности США несет возможный переход Citgo под контроль Москвы.

Андрей Злобин

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