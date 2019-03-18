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13:45 (мск), источник: РИА Новости

Командующий Северным флотом рассказал о зарплате командира подводной лодки

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте более чем в два раза превышает денежное довольствие командира полка в центре России, сообщил журналистам командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Источник: РИА Новости

«Сегодня денежное довольствие командира подводной лодки на Северном флоте более чем в два раза превышает денежное довольствие командира полка, проходящего службу в центральной полосе России. В наши дни профессия моряка-подводника — одна из наиболее высокооплачиваемых», — сказал Евменов.

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При этом он отметил, что денежное довольствие рядового и младшего командного состава в экипажах подводных сил в среднем составляет не менее 70 тысяч рублей. «Социальная защищенность подводников, созданные в гарнизонах жилищно-бытовые условия способствуют увеличению количества многодетных семей. Налажено обеспечение служебным и постоянным жильем. Прекрасно работает военная ипотека. Хорошо оплачивается поднаём жилья. Очереди, конечно же, есть. Но ожидание квартиры надолго не затягивается», — заверил адмирал.

Евменов подчеркнул, что во всех гарнизонах подводников, помимо цифрового телевидения, действует широкополосный интернет и устойчивая мобильная связь. «Подводникам доступны все блага современной цивилизации», — сказал он.

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