Командующий Северным флотом рассказал о зарплате командира подводной лодки

«Сегодня денежное довольствие командира подводной лодки на Северном флоте более чем в два раза превышает денежное довольствие командира полка, проходящего службу в центральной полосе России. В наши дни профессия моряка-подводника — одна из наиболее высокооплачиваемых», — сказал Евменов.

При этом он отметил, что денежное довольствие рядового и младшего командного состава в экипажах подводных сил в среднем составляет не менее 70 тысяч рублей. «Социальная защищенность подводников, созданные в гарнизонах жилищно-бытовые условия способствуют увеличению количества многодетных семей. Налажено обеспечение служебным и постоянным жильем. Прекрасно работает военная ипотека. Хорошо оплачивается поднаём жилья. Очереди, конечно же, есть. Но ожидание квартиры надолго не затягивается», — заверил адмирал.