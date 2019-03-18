Посол в Белоруссии ответил на вопрос о признании Минском статуса Крыма

Источник: РИА Новости

Ранее на пресс-конференции Лукашенко заявил, что в его разговорах с главой российского государства Владимиром Путиным «не проскальзывала» тема признания Крыма частью РФ. Между тем Лукашенко обратил внимание, что свою оценку происходившим там событиям он дал несколько лет назад, общаясь с журналистами на инаугурации президента Украины Петра Порошенко.

По его словам, на вопрос журналистов о том, чей Крым — украинский или российский он задал сотрудникам СМИ встречный вопрос: сколько погибли украинцев, защищавших Крым при якобы «нападении» на полуостров. Как отметил Лукашенко, ответом на его вопрос было молчание. По мнению Лукашенко, его собеседники-журналисты «молча согласились» с тем, что Крым не украинский «как минимум».

«Совсем недавно высказался президент суверенного независимого государства (президент Белоруссии Александр Лукашенко во время “Большого разговора” со СМИ — ред.), сформулировал государственную позицию. И иных оснований комментировать у нас нет. И мы исходим из того, что сказал президент», — заявил Бабич на пресс-конференции по случаю пятилетия воссоединения России с Крымом.

Таким образом дипломат ответил на вопрос, намерена ли Москва требовать от Минска официального признания Крыма. Бабич также заявил, что никакой корреляции между событиями в Крыму в 2014 году и текущими отношениями с Белоруссией быть не должно, а попытки сравнения назвал информационной провокацией.

«Мы наблюдаем в информационном пространстве попытку проведения подобных параллелей. Хочу сказать, что это — просто образец открытой циничной информационной провокации. Никакой корреляции между событиями в Крыму 2014-го года и нашими взаимоотношениями с Республикой Беларусь даже близко нет», — сказал посол.