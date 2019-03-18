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14:48 (мск), источник: Коммерсантъ

«Это информационная диверсия»

Посол РФ в Минске прокомментировал сравнения Белоруссии с Крымом и ответил белорусскому МИДу.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией, посол России в Минске Михаил Бабич назвал информационной диверсией проведение параллелей между желанием Москвы углубить интеграцию с Минском и вхождением Крыма в состав России. Об этом дипломат заявил в Минске на специальной пресс-конференции, посвященной пятилетию вхождения Крыма в состав РФ.

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«Мы действительно наблюдаем в информационном пространстве попытку проведения параллелей (между российско-белорусскими отношениями и Крымом.— “Ъ”). Это образец неприкрытой, циничной информационной провокации. Никакой корреляции между событиями в Крыму в 2014 году и нашими взаимоотношениями с Республикой Беларусь даже близко нет, — заявил господин Бабич в ответ на просьбу “Ъ” прокомментировать такие аналогии.— И в 2014 году в Крыму ничего бы не было, скорее всего, если бы не те события и действия украинских властей и тех, кто ими управлял извне, по отношению к Украине и русскоязычному населению».

Попытки сравнивать нынешнюю ситуацию в отношениях Москвы и Минска с Крымом, по словам посла, «это информационная диверсия, которая имеет понятные цели».

Михаил Бабич также еще раз прокомментировал заявление пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, который на прошлой неделе назвал российского посла «подающим надежду бухгалтером».

Можно было бы глупостью ответить на глупость, хамством на хамство. Но разве это был бы признак большого ума и высокого уровня дипломатических способностей? Разве наши отношения стоят того, чтобы мы вступали в кухонную перебранку, которая возникла на ровном месте.
Михаил Бабич 
посол России в Минске

По его словам, в мире много людей и государств, которые ждут и предпринимают усилия, чтобы «два братских народа на чем-нибудь поссорились»: «Я хочу заверить: не дождутся, такого никогда не будет».

Михаил Бабич также добавил, что хороший посол должен быть не только дипломатом, но и политиком, экономистом, а иногда и военным. «Если твоей стране нужно, чтобы посол стал еще и бухгалтером, тем более если это хороший, подающий надежды бухгалтер, это гарантия, что страну не ошельмуют. Так что оценка белорусского МИДа — это высокая оценка, которая подтверждает, что с бухгалтерией мы разобрались. Готовы поделиться нашими знаниями и по бухгалтерским вопросам, и по любым другим с белорусскими коллегами».

Владимир Соловьев, Минск

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