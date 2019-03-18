«Это информационная диверсия»
Посол РФ в Минске прокомментировал сравнения Белоруссии с Крымом и ответил белорусскому МИДу.
Посол РФ в Минске прокомментировал сравнения Белоруссии с Крымом и ответил белорусскому МИДу.
Спецпредставитель президента РФ по развитию
«Мы действительно наблюдаем в информационном пространстве попытку проведения параллелей (между
Попытки сравнивать нынешнюю ситуацию в отношениях Москвы и Минска с Крымом, по словам посла, «это информационная диверсия, которая имеет понятные цели».
Михаил Бабич также еще раз прокомментировал заявление
Можно было бы глупостью ответить на глупость, хамством на хамство. Но разве это был бы признак большого ума и высокого уровня дипломатических способностей? Разве наши отношения стоят того, чтобы мы вступали в кухонную перебранку, которая возникла на ровном месте.
По его словам, в мире много людей и государств, которые ждут и предпринимают усилия, чтобы «два братских народа на
Михаил Бабич также добавил, что хороший посол должен быть не только дипломатом, но и политиком, экономистом, а иногда и военным. «Если твоей стране нужно, чтобы посол стал еще и бухгалтером, тем более если это хороший, подающий надежды бухгалтер, это гарантия, что страну не ошельмуют. Так что оценка белорусского МИДа — это высокая оценка, которая подтверждает, что с бухгалтерией мы разобрались. Готовы поделиться нашими знаниями и по бухгалтерским вопросам, и по любым другим с белорусскими коллегами».
Владимир Соловьев, Минск
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