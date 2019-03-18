Турция не позволит превратить Стамбул в Константинополь, заявил Эрдоган
АНКАРА, 18 мар — РИА Новости. Турецкий народ не позволит превратить Стамбул в Константинополь, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя теракт в Новой Зеландии.
АНКАРА, 18 мар — РИА Новости. Турецкий народ не позволит превратить Стамбул в Константинополь, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя теракт в Новой Зеландии.
В пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Одному человеку, 28-летнему Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве, в субботу суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.
«Теракт в Новой Зеландии — это сигнал определенных кругов, адресованный Турции. Враги мусульман показали, что продолжают нас ненавидеть. Мы готовы дать им отпор и громко говорим об этом в Чанаккале… Турецкий народ будет всегда жить на этих землях, он не позволит превратить Стамбул в Константинополь», — сказал Эрдоган, выступая на церемонии в Чанаккале по случаю104-й годовщине победы турецких войск в Дарданелльской операции. Трансляцию вел телеканал NTV.
В апреле 1915 года началась активная фаза длившейся почти год Дарданелльской (Галлипольской) операции, которая была важным эпизодом Первой мировой войны. Она не принесла Британии, Франции и их союзникам желаемого результата — захвата пролива Дарданеллы —