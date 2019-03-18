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13:45 (мск), источник: РИА Новости

Турция не позволит превратить Стамбул в Константинополь, заявил Эрдоган

АНКАРА, 18 мар — РИА Новости. Турецкий народ не позволит превратить Стамбул в Константинополь, заявил президент Турции Тайип Эрдоган, комментируя теракт в Новой Зеландии.

Источник: AP 2019

В пятницу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров) произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом. Одному человеку, 28-летнему Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве, в субботу суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.

«Теракт в Новой Зеландии — это сигнал определенных кругов, адресованный Турции. Враги мусульман показали, что продолжают нас ненавидеть. Мы готовы дать им отпор и громко говорим об этом в Чанаккале… Турецкий народ будет всегда жить на этих землях, он не позволит превратить Стамбул в Константинополь», — сказал Эрдоган, выступая на церемонии в Чанаккале по случаю104-й годовщине победы турецких войск в Дарданелльской операции. Трансляцию вел телеканал NTV.

В апреле 1915 года началась активная фаза длившейся почти год Дарданелльской (Галлипольской) операции, которая была важным эпизодом Первой мировой войны. Она не принесла Британии, Франции и их союзникам желаемого результата — захвата пролива Дарданеллы — из-за упорного сопротивления турецких войск. Их успех в битве при Галлиполи (Чанаккале) имел решающее значение для всей операции, которая закончилась выводом иностранных войск с территории Турции.

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Следите за развитием темы Стрельба в мечетях в Новой Зеландии
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