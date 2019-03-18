The Guardian: саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана лишили части полномочий

Источник: Reuters

По неофициальной информации, король решил несколько осадить сына, по крайней мере в период, когда Саудовская Аравия подвергается все более резкой критике на международной арене. Источники не могут сказать, является ли эта мера со стороны короля Сальмана временной, или нет и в чем ее причина.

Среди основных версий — недовольство скандалом, разразившимся после убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашокджи и ухудшение имиджа королевства из-за продолжающейся военной операции в Йемене.

Большинство опрошенных аналитиков считают, что возможный конфликт между королем и наследным принцем является временным. Саудовская сторона никак не комментирует эти сообщения.

Сегодня же The New York Times сообщила, что преследования диссидентов и других граждан Саудовской Аравии за границей активизировались после того, как принц Мухаммед бен Сальман получил статус наследного принца в 2017 году. Информацию об этом подтвердили источники среди американских и саудовских официальных лиц.

Евгений Хвостик