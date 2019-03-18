Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Из космоса получен невероятный снимок (фото)
Россиянам «доплатят» по 30 тыс. рублей за установку ГБО
«Какая большая»: Ковальчук показала фото с подросшей дочкой
Отец Началовой назвал причину ее смерти
Названа главная угроза жилью россиян
Как московские продавцы реагируют на оплату монетами В соцсетях жалуются, что в магазинах перестали принимать мелочь
Что заявил Галкин сразу после смерти Юлии Началовой
Ясна причина позднего обращения Началовой к врачам
Врач назвал замену кофе
20 самых вредных продуктов
Кононов, Глушаков и Федун показали Каррере свой «Спартак»
Русские рубят русских. Наш биатлон воюет сам с собой
Бывший муж Началовой Алдонин отреагировал на ее смерть
Отец Юлии Началовой назвал причину ее смерти
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Крупнейшая авиабаза США оказалась под водой (фото)
Что стало с первыми элитными домами для новых русских
Как сносят пятиэтажку по программе реновации: фото
Фоторепортажи
8Нападение на мечети в Новой Зеландии
15Хроника Даманского конфликта
16:13 (мск), источник: Коммерсантъ

The Guardian: саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана лишили части полномочий

По данным британской газеты The Guardian, ссылающейся на неназванные источники, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в течение последних двух недель не посещал ключевых министерских встреч и совещаний и де-факто лишен ряда полномочий по принятию решений финансово-экономического характера.

Источник: Reuters

По неофициальной информации, король решил несколько осадить сына, по крайней мере в период, когда Саудовская Аравия подвергается все более резкой критике на международной арене. Источники не могут сказать, является ли эта мера со стороны короля Сальмана временной, или нет и в чем ее причина.

Среди основных версий — недовольство скандалом, разразившимся после убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашокджи и ухудшение имиджа королевства из-за продолжающейся военной операции в Йемене.
Тайна убийства саудовского журналиста
14 мартаСМИ: Интерпол выдал международные ордера на арест 20 саудовцев по делу Хашкаджи
6 мартаThe Guardian узнал о споре между королем Саудовской Аравии и наследным принцем
14 декабря 2018Reuters: Сенат США возложил ответственность за убийство Хашкаджи на саудовского принца

Большинство опрошенных аналитиков считают, что возможный конфликт между королем и наследным принцем является временным. Саудовская сторона никак не комментирует эти сообщения.

Сегодня же The New York Times сообщила, что преследования диссидентов и других граждан Саудовской Аравии за границей активизировались после того, как принц Мухаммед бен Сальман получил статус наследного принца в 2017 году. Информацию об этом подтвердили источники среди американских и саудовских официальных лиц.

Евгений Хвостик

Читайте также

 Россию отпускает «голландская болезнь»
Генпрокурор прекратил рейдерский захват
Путин подписал закон о запрете распространения фейков
Лоза ответил Макаревичу, осудившему фанатов за позицию по Крыму
Адмирал рассказал о зарплатах на подводной лодке
Эрдоган: Мы не позволим превратить Стамбул в Константинополь
Необычная «воронка» в небе напугала жителей ОАЭ
Российские биатлонисты забыли оплатить чартер и уехали на машине
Путин 19 марта примет победителей конкурса «Лидеры России»
Спорт
Кононов, Глушаков и Федун показали Каррере свой «Спартак» О возвращении Массимо на «Открытие» и войне между Глушаковым и фанатами
Hi-Tech
Можно ли узнать, кому принадлежал ваш номер мобильного телефона раньше? Что говорит закон?
Авто
Россиянам «доплатят» по 30 тыс. рублей за установку ГБО Минэнерго разработало программу «Развития рынка газомоторного топлива», по которой, в случае одобрения, россияне смогут получить льготы при установке ГБО
Кино
Подопечный Началовой выиграл шоу «Один в один» в день ее смерти Запись финала программы вышла в эфир 16 марта
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира за полмиллиарда на Крестовском острове
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
Дочь Юлии Началовой будет жить с отцом Родные постараются оградить 12-летнюю Веру Алдонину от лишнего внимания СМИ
Леди
Сестры Михалковы в новом имидже стали копиями Аллы Пугачевой Анна и Надежда приняли участие в модной фотосессии.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь