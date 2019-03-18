Центральную улицу Парижа защитят от погромов

Источник: AFP 2019

По информации представителя администрации президента, это связано с поведением протестующих «желтых жилетов», которые в минувшие выходные разгромили ряд магазинов и ресторанов, а также сожгли автомобили.

Как отмечается, Макрон 18 марта созвал встречу с министрами внутренних дел и юстиции. Он также пообещал принять решительные меры, чтобы предотвратить повторение беспорядков через неделю.

В минувшие выходные протестующие разграбили несколько элитных магазинов на Елисейских полях, а также бросили бутылку с зажигательной смесью в знаменитый ресторан Le Fouquet’s. От погромщиков не спасли защитные панели на окнах здания, в результате крытая веранда ресторана была уничтожена огнем. Так же был сожжен ресторан Le Deauville.