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16:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Центральную улицу Парижа защитят от погромов

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает вопрос о запрете всех демонстраций на Елисейских полях — центральной улице Парижа. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AFP 2019

По информации представителя администрации президента, это связано с поведением протестующих «желтых жилетов», которые в минувшие выходные разгромили ряд магазинов и ресторанов, а также сожгли автомобили.

Как отмечается, Макрон 18 марта созвал встречу с министрами внутренних дел и юстиции. Он также пообещал принять решительные меры, чтобы предотвратить повторение беспорядков через неделю.

В минувшие выходные протестующие разграбили несколько элитных магазинов на Елисейских полях, а также бросили бутылку с зажигательной смесью в знаменитый ресторан Le Fouquet’s. От погромщиков не спасли защитные панели на окнах здания, в результате крытая веранда ресторана была уничтожена огнем. Так же был сожжен ресторан Le Deauville.

Массовые протесты вспыхнули во Франции в середине октября из-за планов правительства повысить налог на бензин. Акция получила название «желтые жилеты», поскольку демонстранты носят светоотражающие жилеты, как у водителей. 4 декабря премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что на повышение тарифов вводится мораторий, однако беспорядки продолжаются.

«Желтые жилеты» разгромили дорогие бутики и любимый ресторан Азнавура
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17 марта© Ньюстюб
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