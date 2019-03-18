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17:21 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал закон о запрете распространения фейковой информации

Документ был внесён в Госдуму сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Дмитрием Вяткиным.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Закон вводит запрет на распространение недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

После обнаружения в зарегистрированном сетевом издании недостоверной информации генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим фейковые сведения.

Роскомнадзор на основании такого обращения незамедлительно уведомляет редакцию сетевого издания о необходимости удалить недостоверную информацию и фиксирует дату и время направления такого уведомления редакции сетевого издания в соответствующей информационной системе. Согласно закону, редакция сетевого издания обязана незамедлительно с момента получения уведомления удалить указанную информацию.

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Если редакция незамедлительно не удалила недостоверные сведения, Роскомнадзор направляет по системе взаимодействия операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к сетевому изданию. Оператор связи, получивший требование Роскомнадзора, обязан незамедлительно ограничить доступ к соответствующему сетевому изданию.

При этом, если владелец информационного ресурса удалил распространяемую с нарушением закона информацию, он направляет уведомление об этом в Роскомнадзор, который после проверки достоверности этого уведомления незамедлительно уведомляет оператора связи о возобновлении доступа к информационному ресурсу.

Такой порядок ограничения доступа к информационному ресурсу не применяется в случае размещения недостоверной общественно значимой информации новостным агрегатором.

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