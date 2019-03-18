Андрей Колесников: Крым не объединил нацию, а расколол

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Тем не менее, считает Колесников, Крым не объединил нацию, а расколол ее. «Какой опрос мы ни возьмем, приблизительно 15% населения не приемлют идею присоединения Крыма — это огромное число людей, это очень большая цифра», — объяснил эксперт.

«Получается, что этот самый “крымский консенсус” касается, безусловно, большинства, но, по сути дела, Крым не объединил нацию, он ее расколол», — добавил он.

Колесников считает, что чем дальше сама идея присоединения Крыма становится «фундаментом» государства, тем больше эти 15% чувствуют себя «изгоями в своей собственной стране».

«Это очень серьезная проблема, я думаю, рано или поздно она каким-то образом сыграет в большой политике, — добавил политолог.