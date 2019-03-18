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19:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Ветеранов в Латвии собрались штрафовать за военную форму на 9 мая

Ветеранам Второй мировой войны в Латвии хотят законодательно запретить ходить в военной форме, в том числе и на 9 мая. Об этом заявил генеральный секретарь национального объединения «Все для Латвии» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» Райвис Зелтитс, передает Delfi.

Источник: Reuters

Соответствующие поправки к закону о собраниях, пикетах и шествиях предложил депутат от национального объединения Эдвинс Шноре. «Люди, одетые в форменную одежду Красной армии и НКВД, совершили преступления против граждан Латвии, в том числе геноцид, депортации и убийства», — считает автор инициативы.

Поправки коснутся не только советской, но и нацисткой формы. Штраф за нарушение может составить 700 евро.

Шноре уточнил, что надеется на принятие и вступление поправок в силу до 9 мая. 19 марта состоится второе чтение законопроекта в комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.

В Латвии в начале 2018 года уравняли в правах участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне Красной Армии и вооруженных сил нацистской Германии. Вопрос о предоставлении им льгот оставили в юрисдикции органов местного самоуправления. Статус ветерана не предоставляется членам Национал-социалистической партии Германии (НСДАП), сотрудникам тайной полиции и служб безопасности, а также работникам советских органов государственной безопасности.

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