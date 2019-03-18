Ветеранов в Латвии собрались штрафовать за военную форму на 9 мая

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Соответствующие поправки к закону о собраниях, пикетах и шествиях предложил депутат от национального объединения Эдвинс Шноре. «Люди, одетые в форменную одежду Красной армии и НКВД, совершили преступления против граждан Латвии, в том числе геноцид, депортации и убийства», — считает автор инициативы.

Поправки коснутся не только советской, но и нацисткой формы. Штраф за нарушение может составить 700 евро.

Шноре уточнил, что надеется на принятие и вступление поправок в силу до 9 мая. 19 марта состоится второе чтение законопроекта в комиссии Сейма по правам человека и общественным делам.