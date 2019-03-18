Россия признала новое название вступившей в НАТО Македонии
Россия признала новое название Македонии. Такая информация появилась на сайте российского МИДа.
Россия признала новое название Македонии. Такая информация появилась на сайте российского МИДа.
«19 февраля 2019 г. в Посольство России в Скопье поступила нота МИД Республики Македонии с уведомлением об изменении официального названия этого государства на “Республику Северную Македонию”», — говорится в сообщении.
Официально республика была переименована 12 февраля.
До этого все
Решение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония было принято в июне 2018 года греческим и македонским
Спор о названии начался после того, как Македония получила независимость от Югославии в 1991 году. Афины его не признавали, поскольку в Греции есть провинция с аналогичным названием и новая страна могла бы на нее претендовать.