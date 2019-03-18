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19:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия признала новое название вступившей в НАТО Македонии

Россия признала новое название Македонии. Такая информация появилась на сайте российского МИДа.

Источник: Reuters

«19 февраля 2019 г. в Посольство России в Скопье поступила нота МИД Республики Македонии с уведомлением об изменении официального названия этого государства на “Республику Северную Македонию”», — говорится в сообщении.

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Официально республика была переименована 12 февраля.

До этого все страны-члены НАТО подписали протокол о вступлении Республики Северная Македония в альянс. Теперь 29 участников НАТО должны его ратифицировать. До этого страна начнет участвовать в работе альянса как приглашенный член.

Решение о переименовании Македонии в Республику Северная Македония было принято в июне 2018 года греческим и македонским премьер-министрами Алексисом Ципрасом и Зораном Заевым. За это соглашение политиков решили выдвинуть на Нобелевскую премию мира.

Спор о названии начался после того, как Македония получила независимость от Югославии в 1991 году. Афины его не признавали, поскольку в Греции есть провинция с аналогичным названием и новая страна могла бы на нее претендовать.

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