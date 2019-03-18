Путин на украинском озвучил свой главный вопрос к властям в Киеве

Источник: РИА "Новости"

В частности, глава государства выразил недоумение политикой, проводимой руководством Украины.

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Президент пояснил, что российский и украинский народ не находятся в ссоре, однако Кремль не может прийти к взаимопониманию с нынешними руководителями Украины.

«(С ними. — Прим. ред.) вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата», — подчеркнул он.

Президент прибыл на полуостров в связи с празднованием пятилетия вхождения Крыма в состав России.