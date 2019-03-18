Путин на украинском озвучил свой главный вопрос к властям в Киеве
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с представителями крымской общественности
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с представителями крымской общественности
В частности, глава государства выразил недоумение политикой, проводимой руководством Украины.
Так и хочется спросить по-украински: «З глузду з"їхав, чи шо?» С ума сошел?
Президент пояснил, что российский и украинский народ не находятся в ссоре, однако Кремль не может прийти к взаимопониманию с нынешними руководителями Украины.
«(С ними. — Прим. ред.) вряд ли можно сварить кашу и добиться
. Сегодня днем глава государства дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС, а вечером посетил праздничный
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