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23:01 (мск), источник: РИА Новости

Путин на украинском озвучил свой главный вопрос к властям в Киеве

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с представителями крымской общественности по-украински обратился к киевским властям.

Источник: РИА "Новости"

В частности, глава государства выразил недоумение политикой, проводимой руководством Украины.

Так и хочется спросить по-украински: «З глузду з"їхав, чи шо?» С ума сошел?
Владимир Путин
президент России

Президент пояснил, что российский и украинский народ не находятся в ссоре, однако Кремль не может прийти к взаимопониманию с нынешними руководителями Украины.

«(С ними. — Прим. ред.) вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата», — подчеркнул он.

Президент прибыл на полуостров в связи с празднованием пятилетия вхождения Крыма в состав России.

. Сегодня днем глава государства дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС, а вечером посетил праздничный митинг-концерт.

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