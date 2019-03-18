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22:57 (мск), источник: РИА Новости

В МИД ответили на заявление ЕС и НАТО по Крыму

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Москва в годовщину воссоединения Крыма с РФ призывает ЕС и НАТО не заниматься политиканством и признать выбор жителей полуострова, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

Источник: РИА Новости

«Хотелось бы, чтобы в ЕС и НАТО перестали заниматься политиканством и прислушались, наконец, к голосу крымчан. Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни в составе Российской Федерации, как это уже сделали многочисленные неангажированные представители общественных и политических кругов западных стран. Очередная годовщина воссоединения Крыма с Россией — хороший повод для этого», — заявил департамент.

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Также в ведомстве отметили, что формулировки высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерики Могерини от имени Евросоюза от 17 марта, приуроченное к пятой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и заявление Совета НАТО по этой теме от 18 марта «во многом дублируют друг друга».

«Похоже, в есовском и натовском Брюсселе предпочитают не верить своим глазам, а из года в год переписывают и повторяют свои установки по крымской теме», — отметили в МИД РФ.

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