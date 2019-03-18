В британском МИД заявили, что никогда не признают воссоединение Крыма с РФ

Источник: Reuters

В Великобритании спустя пять лет после воссоединения Крыма с Россией продолжают критиковать Москву за этот шаг.

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«Я осуждаю незаконное присоединение (к России — ИФ) пять лет назад принадлежащих Украине Автономной Республики Крым и города Севастополя. Великобритания никогда не признает незаконное присоединение Крыма к России, и мы призываем Россию положить конец незаконному контролю над полуостровом и попыткам изменить границы Европы», — говорится в заявлении главы МИД Британии Джереми Ханта, распространенном в понедельник.

Он отметил, что речь также идет о строительстве моста, соединяющего материковую часть России с Крымом, и о действиях Москвы в Керченском проливе.

Я призываю к немедленному освобождению всех украинских политзаключенных, которые содержатся в Крыму и в России без доступа к международным организациям или необходимой медицинской помощи. Джереми Хант глава МИД Британии

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Глава британского МИД призвал, чтобы Россия освободила задержанных в ходе инцидента в районе Керченского пролива украинских моряков. «Мы присоединяемся к НАТО и ЕС в осуждении России за незаконное использование силы по отношению к украинским кораблям в ноябре прошлого года», — добавил министр.

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«Крым — это Украина», — говорится в заявлении.

Ранее в понедельник в НАТО заявили, что нормализовать отношения с Россией невозможно, пока Москва не прекратит «аннексию» Крыма.

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Кроме этого, в НАТО выразили обеспокоенность в связи с сообщениями о нарушении прав человека в Крыму и призвали положить конец таким действиям. В альянсе также отвергли «любые попытки легитимизировать или нормализовать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма» со стороны России.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.