В Сербии требуют отставки президента и свободных выборов
Оппозиция Сербии заявляет, что устала от лжи правительства, и требует отставки президента.
Оппозиция Сербии заявляет, что устала от лжи правительства, и требует отставки президента.
В минувшие выходные в Сербии прошли беспрецедентные массовые протесты.
Тысячи людей на улицах Белграда требовали независимости СМИ, свободных выборов и отставки президента Александра Вучича.
Несмотря на то, что акции сербской оппозиции носят в основном мирный характер, в субботу толпа двинулась на штурм государственного телеканала, а в воскресенье заблокировала резиденцию Вучича.
Сам Вучич называет протестующих фашистами, хулиганами и преступниками и не собирается уступать их давлению.
Подробнее об участниках протестов и их требованиях рассказывает корреспондент Сербской службы