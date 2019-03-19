Тучи над Вучичем: почему Белград не решается применять силу

Усиление протестов в Сербии за неделю до 20-летия начала бомбежек Югославии силами НАТО вряд ли можно считать случайным совпадением. Об этом «Известиям» заявили в Совете Федерации, отметив, что Москва не собирается никоим образом вмешиваться во внутренние дела своего союзника.

Как пояснили собеседники в правящих кругах этой страны, власти не спешат применять силу к демонстрантам, чтобы не нарваться на обвинения Запада в преддверии трагической даты.

В сербском парламенте также подчеркнули, что воскресные события — это попытка ослабить позиции Белграда на переговорах по Косово и дестабилизировать ситуацию. Организаторы митингов рассказали «Известиям», что продолжат акции до тех пор, пока власти страны не выполнят их требования.

<iframe scrolling="no" width="400" height="500" frameborder="0" src="https://www.bbc.com/russian/av/media-47591566/embed"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пятнадцать и больше недель

Митинги в Сербии продолжаются с декабря 2018 года, однако в минувшее воскресенье протестующие решились на обострение и вначале захватили здание государственного телевидения РТС, а затем окружили и попытались прорваться в резиденцию президента Александра Вучича.

Сербский лидер назвал руководителей акции «фашистами», а Боско Обрадович — глава правой партии «Двери» — призвал президента быть человеком и уйти в отставку, чтобы не оказаться «крысой, сбегающей по крысиным норам».

Читайте также Президент Сербии вырвался из окружения и пожелал протестующим всего наилучшего

Природа недовольства действующей властью в Сербии такова, что никто однозначно не может сказать, кто стоит за этими протестами и в какую сторону смотрят их лидеры.

Формальным поводом для демонстраций стало нападение на лидера оппозиционной партии «Левица» Борислава Стефановича и двух его сторонников в городе Крушевац еще 23 ноября 2018-го. Тогда Стефановичу разбили голову. И хотя МВД задержало подозреваемых, оппозиционеры обвинили официальный Белград в политическом насилии и стали требовать отставки Александра Вучича. Президента страны обвиняют в коррупции, цензуре в СМИ, проявлении слабости в вопросе Косово и многом другом.

При этом организаторы акций — движение «Двери» и «Союз за Сербию» — объединяют разных по политическим предпочтениям и взглядам людей. Единственное, что их роднит, — это желание свергнуть Александра Вучича. Совсем запутывает ситуацию и тот факт, что аналитики зачастую относят данные движения к «прозападным», с чем сами зачинщики категорически не согласны, заявляя о своей исключительной «просербскости».

Советник по отношениям с Россией и Евразией «Союза за Сербию» (организация была сформирована в сентябре 2018 года) Младжан Джорджевич пояснил «Известиям», что люди продолжат выступать против власти, «которая уже 15 недель пытается игнорировать требования нескольких сотен тысяч граждан, еженедельно выходящих на улицы более 100 населенных пунктов в Сербии». По его словам, реакция официального Белграда «очень опасна для защиты ключевых национальных интересов, прежде всего вопроса Косово».

— Протестующие давно потребовали у Александра Вучича официальный план о разграничении, объяснения, что оно собой представляет, и информации, на каком этапе находятся переговоры об этом. Мы считаем такую идею очень вредной, антиконституционной, противной международному праву, резолюции 1244, а также мнению Сербской православной церкви и большинства народа, — заявил Младжан Джорджевич «Известиям».

Он добавил, что митингующие продолжат требовать свободных выборов, «решения случаев политического насилия и понижения напряженности в обществе».

Случайностей не бывает

Вряд ли радикализацию протестов за неделю до 20-летия трагической даты начала бомбежек стран НАТО Югославии можно считать случайным совпадением, сказал «Известиям» первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его мнению, в Сербии среди оппозиции есть силы, «настроенные на ускоренное сближение с Западом». Не исключено, что именно им выгодна нынешняя дестабилизация.

При этом улучшение отношений с Западом, по их мнению, должно происходить за счет ухудшения с РФ. Думаю, что для подавляющего большинства сербов Россия была, есть и будет одним из главных союзников и партнеров. Владимир Джабаров первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам

По его мнению, оппозиция имеет право на проведение любых мероприятий в рамках закона, однако допускать нарушение правопорядка нельзя. Так или иначе, но это внутренние дела Сербии, в которые Россия вмешиваться не собирается, подчеркнул Владимир Джабаров.

Читайте также Лидер Косова готов пожертвовать частью территории ради соглашения с Белградом

Реальная цель этих протестов — ослабить позиции Белграда на переговорах о будущем Косово, отметил в беседе с «Известиями» депутат сербского парламента Александр Шешель.

— Если быть точным, то они организованы прозападными партиями. Другое дело, что в Сербии действительно много граждан, недовольных нынешней политикой властей и полицейским беспределом. Многие из таких сербов тоже вышли на улицы. Ситуация опасна тем, что вполне может привести к дестабилизации, — сказал парламентарий.

По словам Александра Шешеля, в воскресной акции участвовало около 2 тыс. человек, что нельзя считать критической массой.

Не совершай ошибку

События в Сербии развиваются по сценарию «бархатных революций», но в данном случае их правильнее называть «бесцветными», считает заведующий сектором этнополитических и межгосударственных конфликтов Института Европы РАН Павел Кандель. Он пояснил, что, хотя Вашингтон и Брюссель «сочувствуют прозападной оппозиции, “мавр” не сделал еще своего дела».

— От Вучича ждут того, что он обещал своим покровителям на Западе, — соглашения о нормализации отношений с Приштиной. Фактически речь идет о признании Сербией независимости Косово. Вашингтон и Брюссель пока не списывают его со счетов, — сказал эксперт «Известиям».

Однако Вучич и его партия находятся у власти достаточно долго. А учитывая высокую безработицу, в том числе среди молодежи, низкий уровень жизни, бедствующих пенсионеров, ясно, что потенциал недовольства достаточно высокий. Павел Кандель заведующий сектором этнополитических и межгосударственных конфликтов Института Европы РАН

Читайте также Трагедия Косова. Как Сербия лишилась своего сердца

Балканист уверен, что для власти Александра Вучича протесты могут стать критическими при двух условиях. Если руководство пойдет на активное применение силы в отношении оппозиции, чего президент пока всячески избегает, и в случае каких-то решительных шагов в сторону Приштины, которая упорно делает всё, чтобы сорвать диалог.

В такой ситуации шансы лидера Сербии удержаться на своем посту сильно уменьшатся.

Собеседник «Известий» в правящих кругах Сербии пояснил, что Белград не собирается пока применять силу против демонстрантов из опасений обвинений со стороны западных партнеров.

24 марта исполнится 20 лет с начала бомбардировок НАТО Югославии. Пройдут ли новые акции в этот день, пока неизвестно. Однако в такую трагическую для страны дату митинги могут приобрести новые очертания, а реакция на применение силы органами правопорядка, если власти на это решатся, наверняка будет особенной.