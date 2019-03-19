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07:54 (мск), источник: РИА Новости

Госдума рассмотрит проект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит во втором чтении правительственный законопроект о повышении в РФ пенсий сверх прожиточного минимума с учетом поправки о единой методике расчета прожиточного минимума при расчете пенсий малообеспеченным пенсионерам.

Источник: РИА Новости

Госдума 12 марта приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении в РФ пенсий сверх прожиточного минимума. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение руководства Госдумы о поправках в законопроект о перерасчете надбавок к пенсиям малообеспеченных пенсионеров.

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Депутаты Госдумы от «Единой России» во главе с руководителем фракции Сергеем Неверовым предложили поправку ко второму чтению законопроекта, которая предусматривает единую методику расчета прожиточного минимума при расчете пенсий малообеспеченным пенсионерам. Как пояснил первый замглавы фракции по законопроектной деятельности Андрей Исаев, поправка направлена на защиту граждан от манипуляций при расчете надбавок.

Комитет Госдумы по труду и соцполитике на заседании в понедельник рекомендовал нижней палате парламента принять законопроект во втором чтении с учетом предлагаемой депутатами поправки.

Правительство России ранее внесло в нижнюю палату парламента законопроект о доплатах к пенсии сверх прожиточного минимума. Совет Госдумы принял решение рассмотреть его в первом чтении 12 марта, во втором — 19 марта, в третьем — 21 марта. Как ожидается, Совет Федерации рассмотрит проект 27 марта.

В проекте предлагается сначала устанавливать социальную доплату в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума пенсионера в регионе, а затем осуществлять индексацию пенсии и ежемесячных денежных выплат.
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Таким образом, материальное обеспечение неработающего пенсионера в каждом году будет превышать уровень прожиточного минимума пенсионера на сумму индексации пенсии и ежемесячных денежных выплат в текущем году.

Проектом предусматривается также доплата с 1 января 2019 года сумм, «которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году в связи с определением размера социальной доплаты к пенсии, исходя из размеров пенсии и ежемесячных денежных выплат с учетом их индексаций, проведенных в 2019 году».

Инициатива разработана для реализации положений послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию от 20 февраля, в соответствии с которыми борьба с бедностью в России является одним из приоритетных направлений деятельности государства.

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