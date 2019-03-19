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02:33 (мск), источник: РИА Новости

Венесуэла сообщила о захвате диппредставительств в США оппозицией

МЕХИКО, 19 мар — РИА Новости. Правительство Венесуэлы сообщило в понедельник о захвате своих дипломатических представительств в США представителями оппозиции.

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13
фотографий
13
фотографий

«Боливарианская республика Венесуэла сообщает международному сообществу, что ее дипломатические представительства в США насильственно захвачены людьми, которые располагают публичной поддержкой американского правительства и действуют как его агенты в своих политических интересах и при прямом нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях», — говорится в распространенном коммюнике правительства страны.

Официальный Каракас потребовал от Вашингтона выполнять правовые обязательства, заключающиеся в принятии мер для прекращения захвата этих зданий.

В противном случае Венесуэла оставляет за собой право принять «законные и взаимные действия на венесуэльской территории», отмечается в сообщении.

Как подчеркивается в заявлении, согласно Венской конвенции, даже при разрыве отношений страны обязуются обеспечить неприкосновенность дипломатических представительств, и в случае со зданием посольства США в Каракасе как раз это и происходит.

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В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. После начала беспорядков лидер оппозиции Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали «президентский статус» Гуаидо несуществующим.

В конце января США приняли назначение временно поверенным в делах правительства Венесуэлы в США Карлоса Альфредо Веккьо, которого предложил Гуаидо. При этом правительство Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

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