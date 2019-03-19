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03:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Порошенко отказался «варить кашу» с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, что не собирается «варить кашу» с российским лидером Владимиром Путиным. Трансляция его выступления ведется в YouTube

Источник: Reuters
Относительно того, что кто-то с кем-то там «каши не сварит». Я не собираюсь ни варить кашу, ни есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты.
Петр Порошенко
президент Украины

Он подчеркнул, что настаивает на усилении санкций против Москвы, и призвал мировое сообщество поддержать Украину в борьбе с Россией.

18 марта Путин посетил Крым, где отмечают пятилетие вхождения полуострова в состав России. Он сказал, что с нынешним украинским руководством вряд ли можно наладить отношения, но Москва будет ждать, когда в Киеве восторжествует здравый смысл. Российский президент перешел на украинский язык, комментируя действия нынешних властей Украины.

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