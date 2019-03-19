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12:50 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуму внесли проект о возвращении сезонного перевода времени

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Андрей Барышев («Единая Россия») внес в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий вернуть в России сезонный перевод времени, следует из базы данных ГД.

Источник: РИА Новости

«Проект федерального закона… предусматривает введение на территории Российской Федерации сезонного перевода времени, осуществляемого путем ежегодного перевода часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 2 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 3 часа на 1 час назад», — говорится в пояснительной записке.

Разработчик отмечает, что проект разработан в целях введения в Российской Федерации более благоприятной системы исчисления времени, обеспечивающей эффективное и естественное использование человеком светлого времени суток, и направлен на реализацию прав граждан на комфортную среду обитания, отдых, охрану здоровья, занятия физической культурой и спортом.

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«Принятие законопроекта не только положительным образом отразится на здоровье россиян, но и в целом повысит качество их жизни, работоспособность и производительность труда, а также обеспечит дополнительные возможности для вечернего досуга, отдыха, занятий спортом в результате существенного (в среднем почти на 200 часов за год) увеличения эффективно используемого населением светлого времени суток», — поясняет депутат.

«Из анализа астрономических параметров следует, что в настоящее время в большинстве регионов страны наблюдаются чрезмерно ранние рассветы на протяжении большей части года (в летний период — в 2−4 часа ночи, задолго до пробуждения человека) и чрезмерно ранние закаты на протяжении всего года, что вызывает у населения вполне объяснимое и справедливое недовольство», — говорится в пояснительной записке.

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