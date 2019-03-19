В Латвии женщина напала на водителя автобуса из-за русского языка

Источник: AFP 2019

Бытовой конфликт на национальной почве произошел в латвийском рейсовом автобусе Рига — Даугавпилс. Латышка, возмущенная тем, что водитель не говорила на государственном языке и проехала нужную остановку, вцепилась ей в волосы, передает издание jauns.lv.

«Я вцепилась в волосы водителя — что еще могла сделать, если по-латышски не понимает — пусть выпустит. Тогда она выпустила где-то в поле», — заявила возмущенная латышская мать Линда, чей трехлетний ребенок «даже не понял, что ответила водитель».

По словам пассажирки, ей непонятно, почему с ними говорят на иностранном языке, когда она показывает билет водителю автобуса.

Она добавила, что настаивала, чтобы с ней говорили на латышском, но «водитель лишь ухмыльнулась и продолжила движение».

Инцидент уже прокомментировали в Даугавпилсском автобусном парке, сообщает ФАН. У русской водителя есть нужная для работы категория знания латышского языка, а атаковавшая ее пассажирка-дебоширка «не подготовилась к выходу из транспортного средства».

При этом по латвийским законам, если бы водитель не знала государственного языка, то ей грозил бы штраф в размере от 35 до 280 евро.

В Латвии ранее приняли закон о постепенном переводе всех школ на латышский язык. Согласно новым правилам, в начальной школе не менее 50% предметов будут преподаваться на латышском языке, в седьмом-девятом классах на государственном языке будет происходить 80% учебного процесса, а в старших классах (с 10 по 12-й) преподавание будет осуществляться только на латышском. Исключение сделают лишь для дисциплин, связанных с родным языком, передает НСН.

При этом русскоязычные составляют порядка 34% населения Латвии, а в школах, где подавляющее большинство учеников — представители нацменьшинств, преподавание осуществляется в основном на русском языке.

Принятие закона вызвало протесты представителей русскоязычного меньшинства.

Накануне принятия поправок к закону об образовании на улицы Риги вышли тысячи человек, скандируя: «Руки прочь от русских школ!». Мэр города Нил Ушаков, в свою очередь, назвал решение правительства о полном переводе школ на латышский язык «огромной ошибкой».

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Русский язык раздражает не только власти Латвии, но и других прибалтийских республик. Русские солдаты Вируского пехотного батальона эстонских Вооруженных сил «терроризируют» своих эстонских сослуживцев, заявил лидер Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме. «Когда звучит гимн Эстонии, они громко поют российский. Русские солдаты терроризируют эстонских ребят, которые там в меньшинстве. Были и случаи прямого насилия», — подчеркнул политик.

Ранее в батальоне якобы произошла драка между русскими и эстонцами. Однако в генеральном штабе армии Эстонии заявили, что до эстонского консерватора дошли искаженные слухи — конфликт в Вируском батальоне носил «не национальный, а бытовой характер».

В понедельник, 7 января, на одной из трамвайных остановок Таллина появились плакаты, призывающие эстонцев и русских ждать трамвая по отдельности: «здесь только русские» и «siin ainult eestlased» — «здесь только эстонцы». На следующий день лидер недавно созданной партии «Эстония 200» Кристина Каллас объяснила резонансные плакаты. По ее словам, такой шаг был необходим, чтобы привлечь внимание к проблеме разобщенности русской и эстонской общин в стране.

Видео В Риге проходит митинг в поддержку Нила Ушакова

«Расколотое общество — наша реальная проблема. Пусть первый бросит в меня камень тот, кто скажет, что смысл изображенного на плакатах не является правдой. Наши дети ходят в разные школы, мы работаем в разных рабочих коллективах и живем в разных районах города. Мы смотрим разные телеканалы. И если это — не расколотое общество, то как тогда это называть?» — заявила Каллас. По словам политика, эстонское общество должно обсуждать и решать возникающие перед ним проблемы, но все усилия могут пойти прахом, если не решить национальный вопрос.

В Литве же борьба идет против российских телепрограмм. Сериалы — мелодрамы, полицейские боевики и различные развлекательные шоу — пользуются большим спросом в Литве, и это серьезно беспокоит официальные власти страны. Согласно данным, которые приводят местные СМИ, за 10 лет в литовском эфире объем передач, произведенных в России, вырос почти в 2,5 раза.

Литовские политики хотят добиться уменьшения произведенных в России программ. Кроме того, летом 2019 года в этой балтийской республике должны вступить в силу поправки к закону об информировании общества, сообщает Deutsche Welle. Согласно поправкам, телеконтент, произведенный не в странах Евросоюза, в обязательном порядке должен быть продублирован субтитрами.