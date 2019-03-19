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11:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Президент Бразилии призвал покончить с коммунизмом

Президент Бразилии Жаир Болсонару призвал покончить с коммунизмом. Такое заявление он сделал в ходе своего визита в США, во время ужина с представляющими консервативные взгляды американцами, пишет Bloomberg.

Источник: AFP 2019

«Я всегда мечтал очистить Бразилию от грязных левых взглядов, — сказал он. — Но перед тем, как мы начнем, нам нужно что-то снести и избавиться от многих вещей. Я рад быть тем самым поворотным моментом».

В завершение ужина Болсонару сказал, что хочет, чтобы его родная страна стала великой, так же, как того хочет для США американский лидер Дональд Трамп.
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С ним бразилец должен встретиться 19 марта в Белом доме.

Как отмечает агентство, бразильский лидер, «без стеснения поддерживающий Трампа», воспользовался своей поездкой в Вашингтон для того, чтобы продемонстрировать приверженность южноамериканской страны США. Это, как подчеркивается, — отклонение от традиционной дипломатической линии Бразилии.

Ультраправый политик Болсонару был избран президентом страны 28 октября 2018 года. Он сторонник военной диктатуры и выступает за смертную казнь. Новоизбранный лидер также известен крайне правыми взглядами, скандальными и оскорбительными высказываниями. В 2017 году его приговорили к штрафу за то, что во время перебранки с депутатом Марией до Розарио, которая назвала его насильником, он заявил, что «она даже не достойна быть изнасилованной им».

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