МИД: Россия не пойдет на уничтожение комплексов с ракетой 9М729

Заявление ведомства, распространенное в связи с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова в сессии конференции по разоружению в Женеве, опубликовано на сайте МИДа.

В российском МИДе подчеркнули, что посылаемые США сигналы «не могут не тревожить», а «развал договора будет иметь самые негативные последствия для международной безопасности и стабильности».

Может начаться многосторонняя гонка вооружений сразу в нескольких регионах; дальнейшей эрозии подвергнется система контроля над вооружениями. Это чревато серьезными угрозами для устойчивости режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и перспектив дальнейшего ядерного разоружения. МИД РФ

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Также в дипведомстве напомнили, что «США ведут активную разработку новых ракетных систем средней дальности». «Вынуждены готовиться к их потенциальному развертыванию. При этом мы категорически не приемлем попыток извратить объективную логику поддержания военно-стратегического баланса и интерпретировать наши ответные шаги как ракетную угрозу со стороны России», — говорится в заявлении.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.