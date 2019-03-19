МИД: Россия не пойдет на уничтожение комплексов с ракетой 9М729
Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона «не может пойти» на уничтожение комплексов с ракетой 9М729,
Министерство иностранных дел России заявило, что российская сторона «не может пойти» на уничтожение комплексов с ракетой 9М729,
Заявление ведомства, распространенное в связи с участием министра иностранных дел Сергея Лаврова в сессии конференции по разоружению в Женеве, опубликовано на сайте МИДа.
В российском МИДе подчеркнули, что посылаемые США сигналы «не могут не тревожить», а «развал договора будет иметь самые негативные последствия для международной безопасности и стабильности».
Может начаться многосторонняя гонка вооружений сразу в нескольких регионах; дальнейшей эрозии подвергнется система контроля над вооружениями. Это чревато серьезными угрозами для устойчивости режима Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и перспектив дальнейшего ядерного разоружения.
Также в дипведомстве напомнили, что «США ведут активную разработку новых ракетных систем средней дальности». «Вынуждены готовиться к их потенциальному развертыванию. При этом мы категорически не приемлем попыток извратить объективную логику поддержания
2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению.
По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9М729