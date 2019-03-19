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12:24 (мск), источник: РИА Новости

Песков: в Москве хотят, чтобы на Украине был президент мира, а не войны

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле хотели бы, чтобы к власти на Украине в результате выборов пришел президент мира, а не войны, который будет трезво оценивать реальность.

Источник: РИА Новости

«Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел на Украине и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией», — сказал Песков журналистам.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев была глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, однако в январе шоумен Владимир Зеленский обошел ее в президентской гонке. Рейтинг действующего главы государства Петра Порошенко, по данным опросов, составляет около 20%.

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