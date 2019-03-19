Песков: в Москве хотят, чтобы на Украине был президент мира, а не войны

«Для Кремля однозначно лучше, чтобы к власти пришел на Украине и был избран украинцами тот президент, который будет трезво оценивать реальность, у которого возобладает политическая мудрость, который не будет президентом войны, а станет президентом мира и выстраивания отношений со всеми соседями, в том числе с Российской Федерацией», — сказал Песков журналистам.