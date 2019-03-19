Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Как сильный ветер сдувает грузовики с шоссе (видео)
СМИ выяснили, как Мария Порошина назвала сына
Елена Проклова в красном мини-платье взволновала соцсети
Названа самая доступная страна для переезда из России
«Каждый третий россиянин — псих»Как и отчего в России сходят с ума?
Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае
Что заявил Пригожин сразу после смерти Началовой
Найдено опасное последствие приема высоких доз витамина D
20 самых вредных продуктов
Золота России ждать не стоит. Каким будет чемпионат мира?
Два русских гения переписали историю клуба НХЛ (видео)
7 звезд, которые против феминизма и бодипозитива
10 самых красивых головных уборов с Aliexpress
Ученые помогли раскрыть таинственное убийство 38 лет спустя
Сколько стоит техника СССР сегодня
Что стало с первыми элитными домами для новых русских
Названа главная угроза жилью россиян
Фоторепортажи
8Умер Кит Флинт
16Карнавал в Рио
15:47 (мск), источник: РИА Новости

Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В следующем году власти начнут масштабную реформу государственной службы, рассказала первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко, выступая на коллегии казначейства.

Источник: Reuters

По ее словам, в 2020 году число сотрудников территориальных органов власти планируется сократить на пять процентов, а в 2021-м — еще на десять процентов. За этот же срок под сокращение попадут десять процентов служащих центрального аппарата.

«Это делается для того, чтобы в том числе найти ресурсы для изменения системы оплаты труда», — пояснила Нестеренко, подчеркнув, что размер фонда оплаты труда (ФОТ) при этом не изменится.

Новость
Россию отпускает «голландская болезнь»

Она напомнила, что перед правительством стоит задача повысить зарплаты служащих до конкурентного уровня в экономике.

«Мы примерно оценили этот конкурентный уровень в системе государственной службы, обсудили это на комиссии по государственному управлению при президенте и в правительстве — и, в принципе, решения такие приняты. Но без оптимизации (численности. — Прим. ред.) такие решения никак не могут быть реализованы, на это требуется много денег», — подчеркнула замминистра.

Так, по словам Нестеренко, планируется поднять постоянную часть оплаты труда госслужащих до 60% от ФОТ, снизив «плавающую» стимулирующую часть до 40%.

Как отметила замминистра, «сейчас эта пирамида перевернута».

Читайте также

Россию ждет административная гильотина
Во время загрузки произошла ошибка.
30 мая 2018© Ньюстюб
 'Охоту на нас не закрывают'. Репортаж с самой смертоносной русской подлодки
Друг познается в беде: МВФ заблокировал финансовую помощь Украине
Нурсултан Назарбаев ушел в отставку
В Омске раскрыта семья тайных табачных королей
Познер рассказал, чем русские отличаются от европейцев
«Аэрофлот» вводит новый класс дешевых билетов
«Уральский Халк» перешел в UFC
В Латвии женщина напала на водителя из-за русского языка
Спорт
Золота России ждать не стоит. Каким будет чемпионат мира? Как выступят в Сайтаме Загитова и Медведева?
Hi-Tech
Гибкий iPhone показали в концептуальном видео Но ждать его придется до 2020 года.
Авто
Самый маленький (и дешевый?) кроссовер Volkswagen: первый тест Мультяшная мебель цвета «вырви глаз», громадные буквы T-Cross на реперных точках маршрута, едва ли не половина заводских экспертов — девушки. Как в детскую комнату попал. Но младший из «паркетников» Volkswagen — не игрушка, с ним как раз все серьезно
Кино
51-летняя Николь Кидман снимается в сериале вместе с дочками Восьмилетняя Фэйт Маргарет и десятилетняя Сандэй Роуз появились вместе с мамой на съемочной площадке теледрамы «Отмена»
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
СМИ: Лера Кудрявцева беременна третьим ребенком Ведущую заподозрили в интересном положении 
Леди
Кристина Асмус показала провокационный снимок из ванной Поклонники остались недовольны чересчур откровенным фото актрисы.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь