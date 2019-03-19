Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Жуткое зрелище. Как выглядит город Березники (фото)
Россиянам «доплатят» по 30 тыс. рублей за установку ГБО
Парализованный актер из сериала «Оттепель» стал отцом
Названы самые страшные и ломающие психику фильмы
В Петербурге в коммуналке нашли уникальную вековую роспись
Как московские продавцы реагируют на оплату монетами В соцсетях жалуются, что в магазинах перестали принимать мелочь
Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае
Что заявил Пригожин сразу после смерти Началовой
Кардиологи советуют отказаться от профилактики аспирином
Подагра: первые симптомы
На матч женских «Атлетико» и «Барселоны» пришло 60 тысяч человек
Кризис «Краснодара». Что происходит с «быками»
Алдонин сообщил о реакции дочки Началовой на ее смерть
Путин обратился к киевским властям на украинском
Ученые помогли раскрыть таинственное убийство 38 лет спустя
Сколько стоит техника СССР сегодня
Что стало с первыми элитными домами для новых русских
Названа главная угроза жилью россиян
Фоторепортажи
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
24В России проводили Масленицу
15:10 (мск), источник: Inc.Russia

Путин призвал не держать бизнесменов под стражей без оснований

Президент России призвал прокуроров поддерживать предпринимателей «в отстаивании их законных прав и интересов». Кроме этого, Путин отметил необходимость улучшения делового климата в стране.

Источник: AP 2019

«Наша прямая обязанность вести мониторинг ситуации, связанной с уголовным преследованием представителей бизнеса и при необходимости оперативно использовать меры прокурорского реагирования, в том числе не допускать безосновательного продления пребывания под стражей или действий, которые ведут к разрушению компании, к тому, что люди теряют рабочие места», — заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Новость
Бизнес обсудил на закрытой встрече с Путиным Курилы вместо Калви

Генпрокурор России Юрий Чайка отметил на коллегии, что «бизнес так и не вышел из-под давления правоохранительных органов». Однако за 2018 год, по его словам, прокурорами «отменено почти 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и предъявлении бизнесменам обвинения». «Любое из этих дел могло повлечь за собой длительные аресты и, как следствие, сломанные судьбы, разрушенный бизнес, потерянные рабочие места», — сообщил Чайка.

В середине марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дело инвестиционной компании Baring Vostok не должно иметь негативного воздействия на инвестиционный климат страны, сообщал Inc.

В феврале основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и его соратников обвинили в хищении 2,5 млрд руб. и арестовали. Арест продлится как минимум до 13 апреля. По материалам следствия, Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у Первого коллекторского бюро акции Financial Technology Group в счет долга в размере 3 млрд руб. При этом реальная рыночная стоимость бумаг, по оценкам СК, составила 600 тыс. руб. Фигуранты не признают своей вины.

Задержание менеджеров старейшего инвестфонда в России
15 мартаПесков озвучил позицию Путина по «делу Калви»
12 мартаFT: США могут бойкотировать Петербургский экономический форум из-за дела Калви
11 мартаThe Bell: оценщиком в сделке Baring Vostok и банка «Восточный» оказался FCG
 Путин призвал не держать бизнесменов под стражей без оснований
Visa запускает криптовалютное подразделение
МИД: Россия не пойдет на уничтожение комплексов с ракетой 9М729
Познер рассказал, чем русские отличаются от европейцев
«Аэрофлот» вводит новый класс дешевых билетов
«Уральский Халк» перешел в UFC
Опубликовано видео взрыва метеорита у берегов Камчатки
В Латвии женщина напала на водителя из-за русского языка
В Госдуму внесли проект о возвращении сезонного перевода времени
Спорт
Золота России ждать не стоит. Каким будет чемпионат мира? Как выступят в Сайтаме Загитова и Медведева?
Hi-Tech
Гибкий iPhone показали в концептуальном видео Но ждать его придется до 2020 года.
Авто
В России появился новый полноприводный седан из Японии Марка Subaru опубликовала российские прайс-листы на новое поколение седана Legacy
Кино
Памяти Марлена Хуциева: 7 знаковых фильмов режиссера От «Весны на Заречной улице» до «Июльского дождя» — вспоминаем выдающиеся картины одного из главных творцов советского кинематографа, кинопоэта поздней оттепели, запечатлевшего портреты целого поколения
Недвижимость
Назван размер дохода для комфортной выплаты ипотеки
В России могут массово обанкротиться застройщики
Как выглядит квартира в доме для профессоров МГУ
В России нашли пенсионерку-миллиардера
Дети
СМИ: Лера Кудрявцева беременна третьим ребенком Ведущую заподозрили в интересном положении 
Леди
Кристина Асмус показала провокационный снимок из ванной Поклонники остались недовольны чересчур откровенным фото актрисы.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь