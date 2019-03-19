Путин призвал не держать бизнесменов под стражей без оснований

Источник: AP 2019

«Наша прямая обязанность вести мониторинг ситуации, связанной с уголовным преследованием представителей бизнеса и при необходимости оперативно использовать меры прокурорского реагирования, в том числе не допускать безосновательного продления пребывания под стражей или действий, которые ведут к разрушению компании, к тому, что люди теряют рабочие места», — заявил Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

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Генпрокурор России Юрий Чайка отметил на коллегии, что «бизнес так и не вышел из-под давления правоохранительных органов». Однако за 2018 год, по его словам, прокурорами «отменено почти 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и предъявлении бизнесменам обвинения». «Любое из этих дел могло повлечь за собой длительные аресты и, как следствие, сломанные судьбы, разрушенный бизнес, потерянные рабочие места», — сообщил Чайка.

В середине марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дело инвестиционной компании Baring Vostok не должно иметь негативного воздействия на инвестиционный климат страны, сообщал Inc.