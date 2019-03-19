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15:49 (мск), источник: ТАСС

AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Вице-председатель германского Бундестага Вольфганг Кубикки подверг жесткой критике посла США в ФРГ Ричарда Гренелла и потребовал «незамедлительно объявить его персоной нон грата». Об этом он заявил в интервью Agence France-Presse.

Источник: AFP 2019

«Тот, кто, будучи американским дипломатом, ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей, должен понять, что наша толерантность имеет границы», — сказал политик, который также является вице-председателем оппозиционной Свободной демократической партии.

По его словам, «нельзя терпеть» попытки Гренелла вмешаться в политику суверенного государства.

В середине января 2019 года Гренелл разослал немецким фирмам письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них ограничительных мер со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток-2». В них дипломат подчеркнул, что их участие в реализации проекта «может повлечь за собой введение санкций».

Кроме того, он неоднократно критиковал власти ФРГ за то, что они не собираются доводить траты на оборону до 2% ВВП.

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