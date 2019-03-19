AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США
БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/.
БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/.
«Тот, кто, будучи американским дипломатом, ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей, должен понять, что наша толерантность имеет границы», — сказал политик, который также является
В середине января 2019 года Гренелл разослал немецким фирмам письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них ограничительных мер со стороны Вашингтона
Кроме того, он неоднократно критиковал власти ФРГ за то, что они не собираются доводить траты на оборону до 2% ВВП.