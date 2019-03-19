AFP: зампред Бундестага потребовал выслать из Германии посла США

Источник: AFP 2019

«Тот, кто, будучи американским дипломатом, ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей, должен понять, что наша толерантность имеет границы», — сказал политик, который также является вице-председателем оппозиционной Свободной демократической партии.

По его словам, «нельзя терпеть» попытки Гренелла вмешаться в политику суверенного государства.

В середине января 2019 года Гренелл разослал немецким фирмам письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них ограничительных мер со стороны Вашингтона из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток-2». В них дипломат подчеркнул, что их участие в реализации проекта «может повлечь за собой введение санкций».