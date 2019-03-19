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16:20 (мск), источник: Интерфакс

Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Исполнять обязанности главы государства будет председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Источник: AP 2019

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU — Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отказе от полномочий главы государства.

«Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента», — сказал Назарбаев, выступая с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.

В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана.
Нурсултан Назарбаев

Полномочия президента республики переходят к спикеру сената парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

По законодательству в случае прекращения полномочий президента его обязанности исполняет спикер сената. Потом будут выборы президента.
Нурсултан Назарбаев
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Нурсултан Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, — первый и единственный президент Казахстана. С 1991 года, когда республика обрела суверенитет, несколько раз побеждал на выборах главы государства, последний раз (на внеочередных выборах) — в апреле 2015 года, набрав 97,75% голосов избирателей. Нынешний срок его президентских полномочий истекает в апреле 2020 года.

В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.

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