Назарбаев сохранит за собой пост главы Совета безопасности Казахстана

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«Вы все эти годы доверяли мне. Для меня было счастье служить народу. Я склоняю голову и благодарю. Чтобы выполнить завет народа, я работал не покладая рук. Я буду продолжать главой Совбеза и партии «Нур Отан», — сказал Нурсултан Назарбаев, выступая с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.

«В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстан», — сказал он.

Полномочия президента республики переходят к спикеру сената парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.