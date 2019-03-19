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16:48 (мск), источник: Интерфакс

Назарбаев сохранит за собой пост главы Совета безопасности Казахстана

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU — Нурсултан Назарбаев, сложивший с себя полномочия президента Казахстана, продолжит возглавлять Совбез республики.

Источник: Reuters

«Вы все эти годы доверяли мне. Для меня было счастье служить народу. Я склоняю голову и благодарю. Чтобы выполнить завет народа, я работал не покладая рук. Я буду продолжать главой Совбеза и партии «Нур Отан», — сказал Нурсултан Назарбаев, выступая с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.

«В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстан», — сказал он.

Полномочия президента республики переходят к спикеру сената парламента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Назарбаев, которому в этом году исполнится 79 лет, — первый и единственный президент Казахстана. В 2007 году парламент предоставил ему как первому президенту право баллотироваться на высший государственный пост неограниченное количество раз.

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