Путин поговорил с Назарбаевым

Источник: РИА "Новости"

По словам Пескова, переговоры состоялись днем 19 марта. «Мы не располагаем информацией о содержании этого разговора», — уточнил пресс-секретарь, добавив, что пресс-служба Кремля пока никак не комментирует данный факт.

Ранее президент Казахстана Назарбаев заявил в ходе обращения к нации, что уходит в отставку. Он добавил, что останется на посту председателя Совета безопасности республики (в связи с имеющимся у него титулом лидера нации) и продолжит возглавлять партию «Нур Отан».

Полномочия президента Казахстана возложены на спикера сената страны Касым-Жомарта Токаева.