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17:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Путин поговорил с Назарбаевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с бывшим главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, состоялись ли переговоры глав государств до того, как казахский президент объявил о своей отставке, передает во вторник, 19 марта, ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По словам Пескова, переговоры состоялись днем 19 марта. «Мы не располагаем информацией о содержании этого разговора», — уточнил пресс-секретарь, добавив, что пресс-служба Кремля пока никак не комментирует данный факт.

Ранее президент Казахстана Назарбаев заявил в ходе обращения к нации, что уходит в отставку. Он добавил, что останется на посту председателя Совета безопасности республики (в связи с имеющимся у него титулом лидера нации) и продолжит возглавлять партию «Нур Отан».

Полномочия президента Казахстана возложены на спикера сената страны Касым-Жомарта Токаева.

В июле Назарбаеву исполнится 79 лет. Он бессменно возглавлял республику с апреля 1990 года (до декабря 1991-го — как президент Казахской ССР), а почти год до этого был первым секретарем ЦК КП Казахстана. Политик является рекордсменом по пребыванию у власти на постсоветском пространстве.

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